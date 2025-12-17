El Horneo Eón Alicante vence y se aleja del descenso

En un duelo clave ante un rival directo, los chicos de Roi Sánchez han dado su mejor cara venciendo a un Viveros Herol Nava que vendió cara su piel. Gracias a un enorme Roberto Domenech en la portería, a un enérgico Javi Rodríguez y a un Pitiu Rochel entregado a los suyos, los alicantinos se han apuntado un triunfo valiosísimo que les permite viajar a Huesca el próximo domingo sin tantas urgencias.

Tras luchar hasta el final en León y caer por la mínima, el Horneo Eón Alicante regresaba a su casa con la necesidad de sumar para evitar problemas. Enfrente aguardaba el Viveros Herol Nava, un rival directo que se presentaba con la confianza por las nubes después de vencer al Logroño, segundo clasificado de Asobal. Era un duelo clave en el que el ganador tomaría aire respecto a la zona picante de la clasificación, ahora ocupada por Frigoríficos del Morrazo.

Siendo conscientes de ello, ambos equipos entraron muy metidos al encuentro. Avisaron los dos entrenadores que sería un partido con muchos goles y mucha importancia del ataque. No podrían estar más acertados, pues, desde bien pronto, la velocidad sería la tónica predominante del partido. La igualdad era indudable y pese a sucederse los goles de ambos bandos en el Pitiu, el Horneo Eón nunca estaba por detrás del marcador, siempre uno por delante o empatado.

A partir del minuto 20 el partido cambió en favor del cuadro alicantino. Gracias a un Roberto Domenech que lo detenía todo, junto a una defensa mucho más ordenada y solidaria, los de Roi Sánchez le dieron un bocado al partido marchándose cuatro goles arriba.

La defensa de los visitantes hacía aguas y ante ello, James Parker, Ander Torriko e Iván Montoya se estaban poniendo las botas. Al descanso el electrónico reflejaba un 18-14 favorable al conjunto local, en un partido donde los dos equipos eran conscientes de todo lo que estaba en juego.

La segunda mitad arrancó con ambos equipos sucediéndose los goles, una tónica que se alargaría con el paso de los minutos. El Eón siempre caminaba con el colchón de cuatro o cinco goles durante un tramo de partido en el que Javi Rodríguez se había erigido como estrella absoluta.

Nava vivía de las transiciones y aprovechando este lance del juego llegaría a ponerse a dos cuando el partido transcurría por el minuto 40. Esto obligo a Roi Sánchez a pedir tiempo muerto, ya que eran los peores minutos del Eón.

Fase decisiva

La pizarra funcionó y la sangría de tantos visitantes se detuvo. Volvió a aparecer Javi Rodríguez para comandar el arreón local, pero los visitantes no estaban en el Pitiu de paseo. El cuadro segoviano estaba peleando y no vendería cara su piel, pero los locales, en el tramo decisivo, pondrían una marcha más.

Un Roberto Domenech decisivo evitó cualquier susto de última hora y con polémica arbitral incluida, el Eón firmaba un triunfo valiosísimo. Resultado final de 38 a 35 y golpe sobre la mesa en Asobal para tomar aire respecto a la zona que todo equipo quiere evitar, el descenso.