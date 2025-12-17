Rugby
El Huesitos se mete en las semifinales de la Copa
El conjunto vilero consigue la clasificación de forma matemática tras anunciar el Sant Cugat, su rival del domingo, que no viaja al Pantano
No habrá partido este domingo en La Vila. El Sant Cugat, rival del Huesitos en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey, ha anunciado de forma oficial que no se presenta al partido argumentando el elevado número de lesionados que tiene en su plantilla. De esta forma, el equipo que entrena Falu Quirelli se clasifica de forma matemática para las semifinales de la Copa de Rey, ya que hasta el momento marchaba en primera posición y dependía de él mismo. La noticia ha sido acogida con enorme decepción en el conjunto vilero, ya que el club había preparado una fiesta en el Pantano para despedir el año y quería hacerlo en el campo junto a sus aficionados. No podrá ser aunque por contra el equipo consigue el pase a las semifinales de la Copa. “Lamentamos que no haya partido y no lo consideramos justo porque lo que queremos es jugar y esto perjudica mucho la imagen de la competición”, señala la entidad. De esta forma, el próximo partido del Huesitos será el 11 de enero en competición liguera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo