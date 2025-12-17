La vela y el barco dragón, protagonistas de la Semana Náutica del RCRA

La 59 edición de la Semana Náutica del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) llegó a su tercer fin de semana de actividades con la vela y el barco dragón, una modalidad de piragüismo, como protagonistas; así los días 13 y 14 de diciembre se realizaron competiciones de diferentes disciplinas deportivas y las condiciones meteorológicas, con rachas fuertes de viento, obligaron a modificar el programa.

El domingo fue el día de la competición de vela crucero y estaban previstas pruebas de kayak y SUP paddle que finalmente se suspendieron por la previsión del tiempo. La regata de vela consistió en un recorrido hasta la isla de Tabarca, rodeándola antes de regresar, con una flota de más de 25 embarcaciones en la línea de salida.

La regata se caracterizó por unas condiciones de viento muy favorables.

Los vencedores de la regata de cruceros fueron:

ORC A: Spaniard – Juan Antonio Rodríguez

ORC B: North Face – Miguel Vinches

PROMO A: Alambique – José Luis López Mélida

PROMO B: El Intrépido – Antonio Alamilla Cabanes

De la sección de piragüismo, el sábado se llevó a cabo la prueba de barco dragón, dado que las actividades de pesca y pesca submarina se suspendieron. Aun así, la sección de pesca aprovechó la jornada para celebrar la entrega de premios de todos los concursos que se celebraron en 2025.

Mujeres pescadoras del RCRA / RCRA

De hecho, se premió a los ganadores de los concursos de Pesca Curricán, Pesca de Fondo – Fondeo Tradicional y Pesca de Fondo – Minnkota; se trata de un acto en el que las mujeres, los jóvenes y los niños tuvieron un papel relevante. La jornada concluyó con una comida de hermandad en el Restaurante Poniente, cerrando un año marcado por el compañerismo, la deportividad y la pasión por la pesca deportiva.

La 59 Semana Náutica continúa el próximo fin de semana con más actividades; se trata de uno de los eventos deportivos más relevantes de todos cuantos organiza el RCRA a lo largo del año.