La Vuelta 2026

La Vuelta Ciclista a España pasará este verano por Alicante

La etapa tendrá lugar el 30 de agosto entre La Vila y la Sierra de Aitana y contará con 187 kilómetros y 5.000 metros de desnivel

La Vuelta Ciclista a España, durante una etapa de su pasada edición.

La Vuelta Ciclista a España, durante una etapa de su pasada edición. / Javier Lizon

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Vuelta Ciclista a España regresa este verano a la provincia de Alicante con una exigente novena etapa entre La Vila Joiosa y la Sierra de Aitana. La jornada, de 187 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel, tendrá lugar el domingo 30 de agosto y promete ser una de las más duras de esta edición.

“Si hay una forma de explicar claramente que la provincia de Alicante es costa e interior es exactamente con esta etapa, la novena del recorrido, que lo tiene todo para ser perfecta e inolvidable”, ha señalado el presidente de la institución, Toni Pérez, quien ha asistido esta tarde en Mónaco a la presentación del trazado oficial de esta 81ª edición.

El acto ha contado también con la presencia del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, y el jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea N°5 (EVA-5), el comandante Ignacio González.

La Vuelta 26 arrancará el sábado 22 de agosto desde la emblemática Plaza del Casino de Mónaco y recalará en la provincia de Alicante a finales del mes de agosto en su novena etapa.

“Desde la Diputación de Alicante nos volcamos un año más con este gran acontecimiento que supone una oportunidad única para la promoción del deporte, la proyección turística de la Costa Blanca y el desarrollo económico y dinamización de nuestra provincia”, ha concluido el presidente.

TEMAS

