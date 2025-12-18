El Polti -Visit Malta elige La Nucia para su pretemporada

Para preparar la próxima temporada 2026 el equipo ciclista Polti Visit Malta ha elegido La Nucía como sede de su stage de pretemporada este mes de diciembre, del 11 al 19. Los ciclistas están concentrados en las modernas instalaciones del BCL Podium Hotel La Nucía, que permiten desarrollar una preparación integral, cuidando no solo el rendimiento deportivo, sino también la salud, la recuperación y el bienestar de los corredores en un entorno óptimo.

Este jueves el equipo ciclista Polti-Visit Malta, fundado por las leyendas Alberto Contador e Ivan Basso, ha recibido la visita de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, que ha saludado a todos los 24 ciclistas y les “ha deseado suerte para la próxima temporada 2026”. El primer edil ha destacado que es el “primer equipo ciclista profesional que se concentra en el Hotel Pódium” situado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano y que ha hecho que los ciclistas hayan podido utilizar los gimnasios y otras instalaciones deportivas, para completar su preparación para la próxima temporada.

Paraíso Ciclista

El equipo ciclista Polti-Visit Malta ha elegido La Nucía como sede de su stage de pretemporada. La zona ofrece un clima y entorno excepcionales para el entrenamiento ciclista, con carreteras tranquilas y seguras, y con acceso inmediato a algunas de los puertos y ascensiones más emblemáticas como Coll Rates, Tudons…..etc., ideales para el trabajo específico tanto de fondo como de intensidad.

Equipo de Contador y Basso

El equipo nació del proyecto deportivo y social de la Fundación Contador, activa desde 2013, con el objetivo de formar ciclistas, transmitir valores y competir al más alto nivel. En 2018, dos leyendas del ciclismo mundial, Alberto Contador e Ivan Basso, fundaron oficialmente el equipo junto a Fran Contador, sentando las bases de un proyecto sólido, moderno y con una identidad muy marcada.

Tras su ascenso de la categoría Continental a Profesional en 2021, el equipo se ha consolidado como la referencia del ciclismo italiano en el panorama internacional, sin perder nunca su fuerte vínculo con España y su ADN formativo. En estos años, el Team Polti VisitMalta ha estado presente en el Giro de Italia durante cinco temporadas consecutivas, logrando dos prestigiosas victorias de etapa en alta montaña: en 2021 en el emblemático Monte Zoncolan y en 2023 en el Gran Sasso. Además, el equipo cuenta en su calendario con otras de las pruebas más importantes del calendario profesional, como las “clásicas” Milán–San Remo o Il Lombardia.

El proyecto ha demostrado también su capacidad para descubrir, formar y lanzar al máximo nivel a jóvenes talentos como Lorenzo Fortunato (ahora en el Astaná) y Davide Piganzoli (fichaje del VISMA para 2026), y llega tras una exitosa temporada 2025 en la que el equipo alcanzó un total de seis victorias, reflejo del crecimiento deportivo y de la solidez de su estructura.

Equipo 2026

En el equipo Polti- Visit Malta 2026 de 24 ciclistas, destacan Giovanni Lonardi, principal sprinter del equipo, que ganó la Clàssica Comunitat Valenciana 2022, que salió desde La Nucía. También está el sprinter español Manuel Peñalver, de Torrevieja. Mirco Maestri es el capitán y guía al grupo en carrera. El italiano Ludovico Crescioli y el colombiano Germán Gómez son los corredores para hacer generales y Davide Bais fue el ganador de una etapa en el Giro 23.

Diego Sevilla es el corredor que está en el proyecto desde el primer año, y que ha pasado por la estructura Junior, U23 y PRO, desde los tiempos de la Fundación Contador hasta hoy con Polti-Visit Malta.

Fichajes 2026

El equipo Pro Team se ha reforzado par la temporada 2026 con los fichajes de: Adrián Benito (ESP/Neo), Dario Giuliano (FRA/Neo), Fabrizio Crozzolo (ARG/Neo), Gabriele Bessega (ITA/Biesse), Tomaso Bessega (ITA/Biesse), Dario Igor Belletta (ITA/Neo), Andrea Mifsud (MAL/Nice), Samuele Zoccarato (ITA/MBH).