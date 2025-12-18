El trinquet de Benidorm acoge el ‘Trofeu Nadal’ en memoria de Vicente Pérez Devesa

El trinquet ‘Alcalde Vicente Pérez Devesa’ de Benidorm volverá a acoger, un año más, el ‘Trofeu Nadal –Memorial Vicent Pérez Devesa’ de pilota valenciana en la modalidad de ‘escala i corda’, uno de los eventos más tradicionales de este deporte autóctono i que cumple este año su XXXVI. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá, ha presentado este jueves todos los detalles de esta edición, junto a Vicente Pérez Agulló, hijo del alcalde que da nombre al torneo, y el ‘pilotari’ Pere Ribes, componente de uno de los tríos que participan en las partidas.

Javier Jordá ha querido recordar en primer término “la figura de Vicente Pérez Devesa, que desde su condición de alcalde trabajó para cuidar y promocionar en Benidorm una seña de identidad como es el deporte autóctono de la pilota”. Igualmente, el edil ha destacado que en la composición de los equipos para este torneo “siempre se prioriza reunir a los mejores jugadores de las dos comarcas de la Marina”, que en esta ocasión, ha dicho, “llegan en un gran momento de forma, lo que otorga un valor añadido a la configuración de los tríos participantes”.

El edil también ha recordado que durante los días en los que se disputa este memorial “se vive un gran ambiente en el trinquet” y ha invitado a los aficionados a este deporte de toda la provincia a “venir los días 21, 23 y 28 para poder disfrutar de la que es sin duda una de las grandes citas del año para la pilota valenciana”.

La primera semifinal tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, a las 11.30 horas, y enfrentará a Giner, Álvaro Gimeno y Jesús contra José Salvador, Conillet y Bueno.

La partida de la segunda semifinal se disputará el martes 23 de diciembre, a las 17 horas, entre los ‘pilotaris’ Pere Roc II, Héctor y Carlos contra Francés, Pere y Guillem Palau.

Por último, el domingo 28 de diciembre, a las 11.30 horas, se disputará la gran final del torneo entre los equipos ganadores de ambas semifinales, poniendo “el punto final al año deportivo en Benidorm”, tal y como ha destacado Jordá.

En nombre de los deportistas que participarán en el torneo, Pere Ribes, que estará en la segunda semifinal, ha destacado que “este Trofeu de Nadal es muy importante para todos los que somos de la Marina, porque desde pequeñitos hemos crecido en el mundo de la pilota escuchando y recordando a Vicent Pérez Devesa, que ha sido todo un referente en este deporte”. Asimismo, ha explicado que este año “nos vamos a enfrentar cuatro tríos muy potentes y de mucho nivel, así que nos va a tocar pelear mucho para poder ganar”.

Por último, Vicente Pérez Agulló ha mostrado su “orgullo y honor por el hecho de que el torneo lleve el nombre de mi padre” y ha recordado que el torneo “es un aliciente especial” para los jugadores y asistentes. Asimismo, ha agradecido “el apoyo del alcalde y del Ayuntamiento para que este trofeo se siga celebrando año tras año” y ha hecho extensivo este memorial, también, a sus tíos Pepe y Miguel Pérez Devesa. “Si fueran jugadores, Pepe en el ‘dau’, Miguel de ‘mitger’ y Vicente de ‘punter’ habrían hecho también un trío tan espectacular”.