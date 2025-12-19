Leo Román y la defensa salvan al Mallorca en Mestalla

Una gran actuación defensiva y del meta Leo Román permitieron al Mallorca salir con un punto de Mestalla que no contenta a ninguno de los dos equipos después de que Samu Costa adelantara a los bermellones en la primera parte y Hugo Duro empatara en la segunda.

El Valencia, que acabó volcado en el área el primer tiempo, arrinconó al Mallorca en la segunda mitad, pero una gran parada del meta a Lucas Beltrán, la fortaleza defensiva y el palo que negó el gol a Gayà, evitaron la victoria de los locales.

Así, el Valencia y el Mallorca cerrarán 2025 con 16 y 18 puntos respectivamente y a la espera de lo que hagan el resto de rivales el fin de semana para saber en qué posición dormirán estas Navidades.

Ante la necesidad de victoria para intentar no acabar el año en descenso, Carlos Corberán quería asegurarse el gol más que nunca. El míster del Valencia puso de inicio a un Lucas Beltrán que está en racha junto a Hugo Duro por primera vez juntos, dejó en el banquillo a Javi Guerra y metió a Filip Ugrinic.

El Valencia salió con un plan claro: atacar por la banda derecha de Luis Rioja. Ugrinic se hizo de notar en el centro del campo imponiendo su potencia física y se asociaba con el extremo para que Rioja buscara centros o tiros directos.

Pero el Mallorca también llegaba a Mestalla necesitado y Jagoba Arrasate alineó a Manu Morlanes, que era duda por molestias musculares, y volvieron al once después de descansar en Copa Jan Virgili y Vedat Muriqi. Justamente la primera llegada al área fue de Virgil, que centró para Muriqi, pero apareció Agirrezabala para interceptar el balón.

Valencia - Mallorca / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También tuvo que aparecer Gayà, que llegó con todo para despejar un pase de Muriqi a Antonio Sánchez, que se plantaba solo en el área. Ambos equipos querían tener el balón y, sobre todo, moverlo rápido. En un contraataque veloz del Mallorca, Virgili sacó un derecha cruzado que rechazó el meta valencianista antes del cuarto de hora.

Mientras, el primer intento de asociación entre Beltrán y Hugo Duro fue frustrado por el despeje de la defensa mallorquina cuando el argentino trataba de asistir al madrileño. Pero en el minuto 23 llegó el gol del Mallorca, que ya había sentido la fragilidad defensiva del Valencia en un par de llegadas al área. En esta ocasión castigó esa falta de contundencia.

El equipo balear dirigió una falta botada en el mediocampo hacia el segundo palo, donde Raíllo se impuso a la zaga blanquinegra, la puso al centro del área y la enganchó Samu Costa con un tiro raso y ajustado. El Valencia espabiló tras el gol y buscó el empate, pero era incapaz de finalizar jugadas ante la acumulación de rivales en el área.

Los valencianistas pidieron penalti por mano de Raíllo, pero el árbitro no vio nada punible en esa acción al borde del descanso. La ocasión más clara la tuvo en el último minuto Rioja, que chutó desde fuera del área y Valjent sacó el pie para salvar a su equipo.

Tras el descanso, el Valencia siguió arrinconando al Mallorca y esta vez sí llegó el gol. Thierry se hizo grande en la derecha, se deshizo de Mojica y puso un centro perfecto a la testa de Hugo Duro, que puso el 1-1. Otra vez apareció el madrileño en Mestalla.

Pero el Valencia se sentía fuerte y poderoso. Los de Corberán sabían que el empate no servía, que necesitaban más. El equipo siguió volcado en ataque y Gayà estampó el balón en el palo a los pocos minutos. El Mallorca lo estaba pasando realmente mal y Leo Román sostuvo a su equipo con un paradón con el pie al chut de Beltrán.

Arrasate sacó a Virgili para dar entrada al central Kumbulla y, aunque fue un cambio defensivo, su equipo mejoró y comenzó a salir de su propia área liderado por Muriqi, que vio anulado un gol por un fuera de juego ajustado y en la siguiente jugada Agirrezabala salió de forma providencial para evitar el mano a mano con ‘el pirata’.

Mestalla, muy crítico en la primera parte con su equipo, se enchufó en cuanto vio que los suyos se lo dejaban todo en el campo, pero el rugido volvió a convertirse en pitos y reproches por no haber cerrado el partido. Ambos equipos tuvieron que conformarse con un empate que no contenta a nadie.