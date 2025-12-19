Luis Rubiales presenta su libro en el Real Liceo Casino de Alicante
El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol firmará el próximo lunes ejemplares de "Matar a Rubiales"
El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales se desplazará este próximo lunes hasta Alicante para presentar su libro "Matar a Rubiales" en el Real Liceo Casino de la Explanada.
Luis Rubiales, que fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar 10.800 euros de multa por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia.
Rubiales está presentando su libro por diferentes provincias y llega a Alicante de la mano de Aitor Esteban Gallastegui y Pablo Entrellardat. El acto, presentado por el periodista Pepe Llorca, comenzará a las siete de la tarde y es entrada libre limitada al aforo de Real Liceo Casino. Tras la presentación el exjugador y expresidente de la RFEF firmará ejemplares de su libro, con el que Luis Rubiales pretende "limpiar mi nombre".
En la información sobre el libro se recoge que "la historia de Luis Rubiales es la de una conspiración de poderosos de diferentes ámbitos de la vida pública española: del Gobierno, de algunos partidos políticos, del fútbol, del rentable mundo del feminismo, de algunos medios convenientemente ‘engrasados’ y de algunos personajes que no serían nada si no tuvieran en Luis un enemigo".
