Baloncesto | Primera FEB
Perelló valora el partido del HLA en Burgos: "Será muy físico, muy duro"
El entrenador del Lucentum, más optimista después de la victoria contra Fuenlabrada, confía en sumar en El Plantío el noveno triunfo liguero
El HLA Alicante viaja a Burgos, donde este domingo se enfrenta con un ilustre de la categoría, Tizona, que trata de reponerse de un mal comienzo de liga a pesar de partir siempre como candidato a la disputa del "play-off". Después de dos derrotas, los lucentinos fueron capaces de ganarle a otro histórico en horas bajas, el Fuenlabrada, por lo que el preparador del cuadro alicantino es más optimista que hace siete días.
"Ganar siempre ayuda a todos y nos hace estar más contentos y más felices, aunque no habíamos perdido la confianza. Sabíamos las dificultades de los partidos en San Sebastián y en casa contra Oviedo, pero creo que el otro día hicimos un buen partido de baloncesto y fuimos capaces de ganar un equipo que ha confeccionado una gran plantilla. Ahora nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a exigir mucho a nivel físico y después de un viaje largo, pero son las circunstancias en las que nos encontramos y con ganas de intentar competir y de poner toda la carne en el asador para volver de Burgos con otra victoria", analiza Rubén Perelló.
El preparador lucentino confía en que su equipo sume en El Plantío su noveno triunfo de la temporada. "Ellos, además de que jugaron el miércoles pasado en casa contra Palmer y ganaron de casi 40 puntos, van recuperando sensaciones. Son líderes en muchos apartados estadísticos, son el equipo que juega con mayor ritmo y posesiones de la liga, son segundos en transiciones, tienen un volumen muy alto en lanzamiento de tres y van muy agresivos al rebote de ataque. Todos suman mucho y por eso tienes que estar los 40 minutos preparado para lo que te puedas encontrar porque también juegan muchas situaciones de bloqueos indirectos y tienen jugadores de muchísimo nivel", advierte.
Sensaciones positivas, dudas y una baja segura
Perelló, a pesar de que, en las últimas semanas se ha podido ver a un Lucentum menos arrollador que en el inicio liguero, está convencido de que está en la buena dirección: "Creo que somos el mejor ratio ofensivo de la competición, segundos en puntos anotados. Burgos va a jugar con mucha confianza, con mucho ritmo, con mucha soltura, con mucho dinamismo como locales. Tienen una rotación de 12 jugadores, que busca la velocidad. Es el estilo de juego que propone Jordi (Juste) en Tizona y es muy bonito de ver porque cuando tienen esos momentos de flow complican mucho a sus adversarios, así que debemos saber el tipo de partido que nos interesa a nosotros y jugarlo", desvela el técnico del HLA.
La condensación de jornadas antes de Navidad supone un problema a la hora de entrenar. "Apenas hemos tenido dos días para trabajar físicamente, ha sido necesario ajustar mucho las cargas, así que con cuatro detalles vamos a ir al Plantío a competir y a conseguir la victoria", sostiene el mallorquín, que reconoció que se desplaza a Burgos con varios jugadores con molestias y una baja segura.
"Unai Mendikote, para nosotros, a nivel defensivo, es un jugador muy importante. Y no solo por la energía, sino porque tácticamente es capaz de ayudarnos en muchas situaciones. Unai será baja al 100% y no estará con nosotros. Y luego tenemos un par de jugadores tocados que ahora mismo son duda. Jean-Marc (Mwema) es uno de ellos. Necesitamos cuanto antes recuperar a todos los jugadores posibles y sobre todo poder trabajar. Es verdad que el equipo se esfuerza, que trabaja. Y si al final somos 10, pues lucharemos con 10. Y si somos 9, lucharemos con 9", esgrime el entrenador del Lucentum antes de subirse al autocar.
