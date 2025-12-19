Roi Sánchez: "El partido antes de Navidad siempre es muy peligroso"

El entrenador del Horneo Eón Alicante, Roi Sánchez, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que el partido antes de Navidad "siempre es muy peligroso" ya que suele afectar "psicológicamente" a los jugadores ante el inminente parón de la competición por las vacaciones.

"Llegamos todos con el gancho y no importa tanto el balonmano como las cabezas de los jugadores", dijo el preparador gallego, cuyo equipo se enfrenta este domingo al Huesca.

"El que esté más centrado en lo que toca el domingo y no en lo de después tendrá más rendimiento", señaló el preparador, que reconoció que "todos somos seres humanos y es normal que puedas pensar en el descanso y en volver a casa". "Esta jornada habrá muchas sorpresas, porque los partidos de Navidad siempre es peligroso", reiteró el entrenador del Horneo Eón, que definió al Bada Huesca como un equipo "con semejanzas a nosotros".

"Tienen un buen pivote y gente con mucho gol", señaló el gallego, que deseó contar con "esa pizca de suerte" para ganar un partido que prevé "igualado" ante un rival directo.

Roy Sánchez admitió que el parón de la competición en enero le vendrá bien para trabajar con el equipo, ya que reconoció que desde su llegada ha dado prioridad a "ganar partidos sobre implantar una idea de juego" y reclamó "más tiempo para ir a los detalles".

El técnico dijo estar "muy satisfecho" del rendimiento del Horneo Eón desde su llegada, ya que recordó que se hizo cargo de un equipo "colista con sólo dos puntos", cuando ahora cuenta con diez siete jornadas después. "Salvo el partido ante el Ciudad Real, el resto ha sido impecable. Más no se puede pedir, pero nos queda un partido ante uno de los mejores equipos de la Liga en su pista", reflexionó.

Roi Sánchez dijo no estar sorprendido por el gran nivel mostrado en la portería por Roberto Domenech y confió en la llegada de algún refuerzo para la segunda vuelta en posiciones en las que su equipo anda corto de efectivos.

"Ojalá venga, pero no es fácil. Hay que ir con cuidado y elegir bien las cosas porque a veces mover el árbol para nada no es bueno", concluyó.