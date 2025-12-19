El Servigroup Benidorm cierra la primera vuelta ante el Cisne

La División de Honor Plata de balonmano llega este fin de semana a la última jornada de la primera vuelta con el Balonmano Servigroup Benidorm recibiendo el sábado (19:00 horas) al Cisne en un duelo en el que los de Marko Krivokapic tratarán de aprovechar la mala racha que han ido acumulando los gallegos en las últimas fechas.

Los benidormenses, además, cuentan con una semana más de preparación que los de Pontevedra después de que el pasado fin de semana se tuviera que suspender su partido en Sagunto debido a la alerta roja decretada entonces por la tormenta Emilia.

Más allá de ese partido que sigue esperando nueva fecha, el Balonmano Servigroup Benidorm ha encadenado tres victorias consecutivas tras imponerse, además con mucha solvencia, a Zaragoza, Alcobendas y Anaitasuna, por lo que no es aventurado afirmar que los de Marko Krivokapic están atravesando uno de los mejores momentos de forma de la temporada.

El Cisne, por su parte, ha acumulado tres derrotas consecutivas ante Ibiza, Barça B y Blendio Sinfín. Todo ello, sumado al siempre importante ‘factor cancha’, permite al Balonmano Servigroup Benidorm afrontar con optimismo un choque tras el que, en caso de sumar los dos puntos, podría quedar firmemente asentado en esas cinco primeras posiciones de la clasificación que dan acceso, una vez terminada la fase regular de la liga, al ascenso a Asobal.

Doble cita con el voleibol

Esta última jornada de la primera vuelta de liga en la División de Honor Plata del balonmano coincide con esa misma circunstancia en la Superliga Masculina de voleibol, donde el Servigroup Benidorm se jugará el pase a la Copa del Rey ante el Leganés.

Por ello, ambas entidades han aunado esfuerzos para llenar el Palau d’Esports y han acordado que sus abonados podrán entrar de forma gratuita al partido del otro equipo. Así, los abonados del Club Voleibol Playas de Benidorm podrán disfrutar de ese ‘2×1’ y ver el partido entre el Servigroup Benidorm y el Leganés que arrancará, también en el Palau d’Esports, al término del choque del conjunto dirigido por Iván Navarro.