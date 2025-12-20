El Horneo Eón viaja a Huesca con el objetivo de abrir un hueco con el descenso

El Horneo Eón Alicante visita al Bada Huesca (18:30 horas) con el objetivo de lograr un triunfo ante un rival directo que le permita abrir hueco con la zona de descenso. El equipo alicantino aventaja en un punto a los oscenses en la tabla, por lo que una victoria supondría un paso adelante importante en la lucha por la permanencia.

El Horneo Eón Alicante llega al partido con buenas sensaciones tras su victoria ante Nava, si bien fuera de su pista su rendimiento está siendo irregular, ya que alterna actuaciones sobresalientes, como en Granollers, con otras decepcionantes, como en Ciudad Real.

El técnico Roi Sánchez pronosticó un encuentro "complicado" ante un rival que siempre multiplica sus virtudes cuando ejerce como local. El entrenador gallego, que no cuenta con bajas para este compromiso, aseguró que se enfrentan dos equipos "muy similares", ya que ambos tienen como puntos fuertes el juego con el pivote y el lanzamiento externo.

En el Bada Huesca una semana más el entrenador, José Nolasco, tendrá varias bajas para este partido: Meris Bonsjak, Bruno García, Carlos Molina, y Joel Cuni, a las que se suma alguna duda en jugadores por problemas físicos como la de Óscar García, que no pudo jugar en Logroño el pasado jueves por estar con gripe.

Para Nolasco este encuentro es "muy importante y determinante" por lo mucho que se juega el equipo ante un rival al que quiere ganar para dejarlo atrás en la clasificación. Sobre el equipo alicantino ha destacado que el equipo, con el cambio de entrenador, tiene "otra mentalidad" y "objetivos de equipo donde destaca Javier Borragán", que estuvo en Huesca y a quien conocen.