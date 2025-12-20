Reto de máxima dificultad para el HLA Alicante en Burgos

Siguiente reto a la vista y penúltimo del año para este Lucentum. Tras recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria, el HLA Alicante afronta este domingo una prueba de madurez y exigencia a domicilio a las 12:00 horas. Enfrente aguarda el Tizona Burgos, equipo que buscará su quinto triunfo de la temporada para así, dejar atrás la zona picante de la clasificación. El duelo en Polideportivo Municipal El Plantío estará marcado por la igualdad y la necesidad de ambos equipos de reafirmar sensaciones.

Larsen y Jordan Walker ayudan a Deng Geu a levantarse. / Pilar Cortés

Los chicos de Perelló dejaron atrás el pasado martes su primer bache del curso. Tras caer de forma consecutiva ante Oviedo y Gipuzkoa, el HLA Alicante demostró carácter y pundonor superando a un Flexicar Fuenlabrada que vendió cara su piel (91-86). El encuentro no estuvo exento de polémica y se decidió en los últimos instantes, permitiendo al conjunto alicantino llegar a Burgos con un balance de ocho victorias y tres derrotas, situado en la quinta posición.

En el Plantío esperará un Tizona Burgos que está mostrando una versión un tanto irregular durante este curso. Buscarán reencontrarse con su mejor versión tras una racha reciente de dos victorias y tres derrotas. Pese a imponerse a Coruña en Copa y a Palmer Basket en liga, cayeron ante rivales como Estudiantes, Fibwi Mallorca y Ourense. Son 12º en la clasificación tras sumar cuatro triunfos y ocho derrotas en doce encuentros.

Los peligros de Tizona

Deberá Rubén Perelló andar con mil ojos ante varios peligros burgaleses. Uno de estos es Gerard Jofresa, quien hasta el momento está siendo la principal amenaza anotadora gracias a un 39,5% de acierto en el triple. El catalán no será el único, pues Arnau Parrado también está aportando equilibrio y regularidad con sus diez puntos y cinco rebotes por encuentro, además del motor del equipo llamado Marquis Jackson, líder en asistencias con una media superior a los once puntos por encuentro.

La intensidad y el sacrificio defensivo en el HLA Alicante serán innegociables si se quiere repetir triunfo antes de Navidad. Las claves transcurrirán por controlar el ritmo del partido y minimizar el impacto del perímetro burgalés. El Plantío, en horario matinal, dictará sentencia en un duelo que no estará exiguo de dificultad y que estará marcado por la intensidad y por la igualdad constante.

Un triunfo visitante disiparía cualquier tipo de duda y encumbraría al Lucentum en la zona alta de la clasificación otra jornada más. Confirmar el buen arranque de curso pasa por Burgos y por una de las pistas más exigentes de la categoría. Sería la tercera victoria fuera de casa y significaría un nuevo paso al frente lejos del Pedro Ferrándiz, donde el comportamiento está siendo más que excelente.