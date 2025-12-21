Alcoyano y Orihuela dicen adiós a 2025 con triunfos

Los clubes de la provincia de Segunda Federación despidieron el año 2025 con resultados positivos: Orihuela y Alcoyano ganaron, mientras que tanto Intercity como Ilicitano firmaron tablas a domicilio. Los escorpiones lo hicieron en el campo del Getafe B, en un duelo con muchas alternativas, mientras que los deportivistas hicieron valer el buen día de Javi Soler, autor de un doblete. Alcoyano, en el grupo 3; y tanto Intercity como Orihuela, en el 5, pasarán la Navidad en zona de «play-off».

Insistencia oriolana

El Orihuela cerró el año con un triunfo a domicilio en su visita al filial del Getafe, al que le igualó la contienda hasta en dos ocasiones. El gol en los primeros compases del duelo de Mestanza lo voltearon en los últimos minutos del primer tiempo entre Ayo y Solsona, este desde el punto de penalti. En la segunda mitad, Surkov empató para los madrileños, antes de que Monterde colocase el definitivo 2-3.

El Orihuela celebra su victoria en Getafe / OCF

Tablas del Intercity

El Intercity rescató de La Fuensanta un empate en un duelo en que los conquenses se adelantaron en dos ocasiones. A dos minutos para el descanso, David López abrió el marcador, siendo Cristian Herrera en la segunda parte quien lo volvería a equilibrar. Quique, para el Conquense, volvió a dar ventaja a estos hasta que, desde el punto de penalti anotaba Julio Gracia consumando el empate a dos goles.

Punto para el Ilicitano

Punto a domicilio para el Elche Ilicitano, que se vio por detrás en el marcador en Fuenlabrada y acabó rescatando el empate con un gol de Umaru Koné en el tramo final del encuentro. Tras una primera mitad intensa y con varias ocasiones, el conjunto madrileño, tras el paso por los vestuarios, tomó ventaja en la contienda con un gol del defensa Pedraza. El Ilicitano, al que le urgía sumar de manera alguna, fue arriba y merced a Umaru salvó un punto.

Fichas de los partidos de la jornada de Segunda RFEF / Información

Javi Soler decide

El Alcoyano cerró el año venciendo al Girona B en un encuentro de dos caras. El primer tiempo lo manejó mejor el filial, que birló posesión a los locales y estuvo más cerca del gol. En la reanudación, el gol de Javi Soler al recibir en área un balón de Tiko desatascó el choque. El propio Javi Soler firmó un doblete al anotar el segundo en los minutos finales y sellar la victoria local.