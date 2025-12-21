El año en el que el PAS Alcoy conquistó Europa

El pasado seis de abril el PAS Alcoy inauguró su palmarés internacional conquistando Europa tras proclamarse campeón de la WSE Trophy Cup. Un hito sin precedentes que hizo reinar a la entidad alcoyana en el tercer trofeo europeo de hockey patines tras la Liga de Campeones y la Copa WSE.

La felicidad se desató y con ello, el apoyo de la ciudad de Alcoy hacia su equipo. Gracias a ello, el 2025 siempre será especial y tendrá un recuerdo imborrable en un equipo humilde que, gracias al trabajo y al amor por el deporte, se está codeando con los más grandes en una disciplina dominada por la comunidad catalana.

Los jugadores y el cuerpo técnico celebran el éxito europeo. / PAS Alcoy

Tocando el cielo, pero sin dejar de tener los pies en el suelo en ningún instante, así es el "modus operandi" del PAS Alcoy y de su directiva. En un club humilde, las labores de organizar logística y viajes se convierten en un reto semana tras semana, de ahí la importancia de patrocinadores, tanto públicos como privados. Vencer en la WSE Trophy Cup en abril, además de ser el reconocimiento al trabajo de mucho tiempo, también fue el desafío más grande al cual se ha enfrentado la directiva durante este 2025 que empieza a cerrar sus puertas.

"El momento de máxima tensión de este año fue organizar la Final Four en Follonica. Costó mucho que el equipo pudiese estar bien y cómodo allí. El rival intentó hacernos sentir incómodos y tuvimos que negociar hasta el último minuto cuál era nuestro vestuario, la hora a la cual probábamos la pista… Aquí en esta directiva todo es altruista, estamos aquí porque nos gusta este deporte y porque no queremos que desaparezca", señalaba Elena Amorrortu, vicepresidenta del club.

La recompensa al trabajo

El sacrificio y el trabajo realizado hasta llegar al momento cumbre fue terrible, pero la recompensa lo niveló completamente. El trofeo se ganó el seis de abril, pero, anteriormente, ya se había llegado a otra Final Four y eran varios los años en competiciones europeas, por lo que el verdadero premio no fue la copa, sino el hecho de poder ver gratificado todo el trabajo en la sombra.

Pese al éxito, en el PAS Alcoy no se dejan llevar por la euforia y desde todos los estamentos del club coinciden en que se deben mantener los pies en el suelo con el mismo objetivo de los últimos años, la salvación en la máxima categoría. "Yo siempre voy con los pies en el suelo, creo que el principal objetivo del equipo es mantenerse en la máxima categoría", opinaba Lorenzo Pastor, entrenador del club. Mientras que, por otro lado, Elena Amorrortu también coincidía con el míster. "Nuestro objetivo es no perder la categoría y no pasar sustos. Somos conscientes de quienes somos, del equipo que tenemos y de que aquí se consiguen las cosas trabajando muchísimo".

Objetivos cumplidos

Cómo no podía ser de otra forma, la valoración de este 2025 es magnífica. Por un lado, se define el año como brillante y por otro, excelente. Sin embargo, Lorenzo Pastor no deja de lado la autoexigencia y se abstiene de poner un diez porque "siempre hay cosas que mejorar", pese a que se consiguió la salvación de forma holgada y se disputó el "play-off" por el título con una eliminatoria decidida en los penaltis ante el Barcelona.

El futuro del club y los próximos logros solo se podrán conocer con el paso del tiempo, pero la ambición y las ganas son indudables. Mejorando despacio con las limitaciones que existen, el mayor anhelo de la directiva es poder ver a un equipo que, dentro de cinco años, esté consolidado en Europa y sea un habitual de las rondas finales. Sin dar pasos atrás, el camino que está recorriendo el PAS Alcoy es inmejorable, por lo que el futuro es el cielo.

Otro año más, la filosofía del club seguirá siendo la misma y se verá obligada a actuar de "trampolín" para muchos jugadores, motivados a jugar en la entidad gracias a un grandísimo entrenador que ya encara su noveno año en el banquillo. Poco a poco, esta pequeña gran familia sigue creciendo y con la Copa del Rey en el horizonte, la ciudad de Alcoy seguirá arropando a su equipo vaya donde vaya.