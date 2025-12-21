El HLA Alicante da un golpe sobre la mesa y vence en Burgos

En una pista siempre complicada, el HLA Alicante ha dado un paso al frente y seguirá otra jornada más entre los mejores de Primera FEB. La victoria era obligatoria si se quería dejar atrás cualquier tipo de mala racha y así ha sido (72-85). El Lucentum, en una demostración de compromiso y pundonor se ha apuntado su noveno triunfo en doce partidos dejando claro que el buen arranque no es casualidad. Ni las bajas de Mendikote y Jordan Walker pudieron frenar a un equipo que ya se ha convertido en un habitual de la zona noble de la categoría.

Tras vencer el pasado martes en el Pedro Ferrándiz al Fuenlabrada sufriendo hasta el final, la excelencia pasaba por Burgos en un duelo para madrugadores. Enfrente aguardaba el Grupo Ureta Tizona, un conjunto con un rendimiento un tanto irregular hasta el momento, pero con la moral crecida tras ganar a Palmer Basket por 36 puntos de diferencia en su mejor partido de la temporada.

A las 12 del mediodía arrancó el partido y a los dos equipos les costó entrar y empezar a carburar. En los primeros minutos, las defensas se impusieron a los ataques y el juego ofensivo brillaba por su ausencia. El partido era pesado, con parones y con más intensidad que belleza. A falta de tres minutos y medio para el final, el marcador reflejaba un pobre 7-5 favorable al conjunto local, evidenciando la falta de puntos y acierto de ambos equipos. En los últimos minutos del cuarto la calidad de las estrellas empezó a aparecer y el electrónico se maquilló con un empate a 14 al término del acto. Era un partido de pocos puntos con mucha defensa.

Malos porcentajes

La tónica empezó a cambiar con el paso de los minutos gracias a un incremento en el ritmo de juego. Ahí apareció el incombustible Álex Jordà, un activo valiosísimo para Rubén Perelló, tanto en defensa como en ataque, sin embargo, no estaba siendo suficiente. La defensa visitante no estaba siendo buena, pero el Tizona, errático de cara al aro, no se aprovechaba de estas concesiones.

Eran los peores minutos de los alicantinos y su técnico se desesperaba desde la banda con el rebote ofensivo rival. Los tiros libres fueron los causantes de que el Lucentum no se despegase en el marcador y gracias a ello y a un pequeño paso al frente al final del cuarto, el HLA Alicante conseguía marcharse al descanso con una ligera ventaja de dos puntos (35-37).

Tras el paso por vestuarios los chicos de Perelló presentaron una cara completamente renovada. La charla técnica del descanso surtió efecto y el HLA asestó un golpe que terminaría siendo letal. Un parcial inicial demoledor disparó a los alicantinos diez puntos arriba.

Un golpe letal

La defensa había dado un paso al frente y cada ataque del Tizona se había convertido en una batalla. Todos los jugadores que comparecían en la pista sumaban, destacando un Deng Geu que estaba dando una exhibición de potencia y precisión. Con un marcador de 50 a 62 se llegó a los últimos diez minutos con todo apuntando hacia un nuevo triunfo visitante.

Así fue y así pasaron los últimos diez minutos. El Tizona peleó para acercarse en el marcador, pero los alicantinos no se dejaron llevar en ningún momento. Mwema tiró de veteranía con unos minutos a un nivel excelso y Mike Torres jugó con el cronómetro hasta el final del partido. Con Larsen bailando y gustándose en el poste cerró el telón el duelo. 72-85 y golpe en la mesa de un equipo que seguirá, otra jornada más, entre los mejores de la categoría.