Zarpazo del Horneo Alicante en la cancha del Bada Huesca

El Horneo Eon Alicante (30-32) logró en el palacio de los deportes de la capital oscense su segunda victoria consecutiva al superar este domingo al Bada Huesca por un apretado e igualadísimo 30-32, y gracias a ello se alejó de la zona peligrosa de la clasificación, en la que continúa el equipo aragonés. Tras un comienzo de partido en el que se sucedieron los empates, superado el ecuador del primer tiempo el equipo alicantino se hizo con el control del duelo y llegó al descanso con tres goles de ventaja (14-17).

El Horneo Eon Alicante mejoró sus prestaciones tras el paso por los vestuarios y aumentó su renta a cinco goles (15-20) ante un Bada Huesca superado tanto en defensa como en ataque. El equipo oscense reaccionó y se situó a tres tantos (20-23) mediado el segundo tiempo y a falta de ocho minutos para el final el marcador señalaba un empate a 27 goles, pero los locales no pudieron rubricar la remontada.

El conjunto alicantino gestionó mejor los últimos minutos, se mantuvo por delante con ventajas de uno o dos goles y se llevó la victoria por 30-32. La competición se detiene ahora hasta el 7 de febrero. Ese día, los alicantinos visitarán el Palau Blaugrana para medirse con el Barça.

Dos puntos vitales que sitúan al equipo en la novena posición, con 12 puntos, y que da el respiro perfecto antes del parón por Navidad. Dos puntos en un encuentro brillante que sirven para cerrar con mérito un 2025 perfecto e inolvidable para el club y para os amantes del balonmano en Alicante.