Atticgo Elche y Elda Prestigio reemprenden la competición tras el parón de la liga Guerreras

La liga Guerreras Iberdrola ha regresado a la competición, tras un mes de parón para la disputa del Campeonato de Europa de selecciones. Lo ha hecho en los últimos días con doble jornada, las últimas de 2025, y con Atticgo Elche y Elda Prestigio en liza.

Las ilicitanas han sumado una victoria y un empate en este regreso a las pistas. Primero ganaron sin problemas al Zonzamas Plus Clar Lanzarote (20-33), con Figueiredo, seis goles, como máxima anotadora, y posteriormente empataron en casa con el KH7 Granollers (21-21), remontando tres tantos de desventaja.

Por su parte, las eldenses han sufrido dos derrotas, ante Mecalia Atlético Guardés (19-22) y en su visita al Replasa Beti Onak (23-21), pese al buen hacer ofensivo de Vallés y Cuadrado.

Tras estos resultados, las franjiverdes son octavas (13 jornadas disputadas) con 11 puntos, bastante alejadas de las primeras clasificadas, mientras que el Elda Prestigio es décimo con 9 puntos.

En sus próximos partidos, ya de la segunda vuelta de competición, el Atticgo Elche recibe al Grafometal Sporting La Rioja (10 de enero, 20 horas), mientras que el Elda Prestigio visita al Morvedre (10 de enero, 19 horas).

Fichaje ilicitano

Por otra parte, el Atticgo Elche ha anunciado este lunes su primera fichaje para la temporada 2026-2027, la lateral izquierdo Belén Rodríguez.

La jugadora llegará al pabellón Esperanza Lag procedente del KH-7 BM Granollers, en el que ha militado las dos últimas campañas.

Belén Rodríguez, durante un partido contra el Atticgo Elche / CBM Elche

La andaluza ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la Real Federación Española de Balonmano y ha debutado con la selección absoluta.