Los deportistas del Xaloc participan en silla de ruedas en la San Silvestre Solidaria de Alicante

Una representación de los deportistas del Xaloc Power Chair, equipo de fútbol en silla de ruedas motorizada al que irá destinada la recaudación solidaria de la San Silvestre del próximo viernes 26 de diciembre, estará en la línea de salida para recorrer los 4,5 kilómetros del circuito urbano de la prueba. Así lo han explicado fuentes del equipo al señalar que “es una manera de implicar a nuestros deportistas y de agradecer a los organizadores y a los ciudadanos el detalle que han tenido con nosotros”.

El cierre de las inscripciones oficiales ha quedado formalizado estos días con un total de 2.500 participantes. A ellos se les sumarán deportistas anónimos hasta llegar a los 5.000 participantes de las últimas ediciones. La salida está prevista a las 19.30 horas en la Rambla, a la altura de la Casa de la Festa ‘Manuel Ricarte’. Continuará por las calles San Vicente, Juan de Herrera, Calderón, avenida de Alfonso El Sabio, plaza de Los Luceros, avenida de la Estación, plaza de los Luceros, avenidas de Federico Soto y Doctor Gadea, plaza de Los Luceros -en un segundo paso-, avenida de Alfonso El Sabio, calle López Torregrosa, y meta en la Rambla de Méndez Núñez, a la altura del Portal de Elche, donde se entregarán los distintos premios.

Los dorsales se podrán recoger en la tienda Ciclos Boyer (Avenida Pintor Xavier Soler, 10) hasta las 14 horas de este viernes 26 de diciembre. En la línea de salida no se entregarán, han explicado fuentes de la organización que esperan que los primeros de la prueba cubran los 4,5 kilómetros del trayecto en unos 13 minutos. “Esto nos obliga -explican- a acelerar la salida de los últimos porque podrían juntarse con los que comienzan a llegar a meta”.

La prueba la conducirá el presentador deportivo Big Mike Speaker. Cañones de confeti y música animarán a los participantes en los puntos de salida y llegada de esta carrera solidaria que, año tras año, se supera en participación y en ingenio en los disfraces que amenizan y ponen el toque de humor y color en todo el recorrido.

La próxima prueba deportiva en el calendario navideño de Alicante será el "Navi Fitness" en la Explanada de España a la altura del auditorio de La Concha, que se celebrará el domingo 4 de enero desde las 10 a las 21 horas. Esta cita se había programado el 14 de diciembre, pero se aplazó ante la previsión de lluvias y meteorología adversa.