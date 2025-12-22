Un enfermero alicantino en la cima mundial del jiu-jitsu

Por enésima vez consecutiva, Alicante vuelve a estar en la cúspide del deporte mundial. En una actividad que se encuentra en constante crecimiento, Francisco Javier Gomis ha situado a la provincia en la más absoluta élite del jiu-jitsu brasileño tras convertirse el pasado 19 de noviembre en campeón del mundo en Abu Dhabi.

El protagonista de la gesta alicantina compagina el deporte de élite con su trabajo a jornada completa de enfermero en el hospital HLA Vistahermosa y, además, es un ejemplo de superación tras dejar atrás dos lesiones que le tuvieron en el dique seco prácticamente un año.

Francisco Javier Gomis, durante el Mundial de Abu Dhabi. / INFORMACIÓN

Una vida ligada a las artes marciales, pero, sobre todo, al judo. Desde bien pequeño, este deporte ha acompañado a Francisco Javier, teniendo en casa con su hermano a todo un número 24 en el ranking mundial. Tras verse muy superior a los rivales en el suelo, tomó la decisión de explotar esta virtud y para ello, empezó a invertir las dos mañanas que tenía libres durante sus entrenamientos semanales para especializarse en el jiu-jitsu. Una vez que la etapa de judo de competición terminó, se enganchó totalmente a la nueva modalidad, hasta el punto de convertirse en campeón del mundo.

El camino no ha sido fácil, pues los obstáculos que se ha ido encontrando en el camino no han sido escasos. Hace aproximadamente tres años sufrió dos lesiones consecutivas, un escollo que podría haber sido definitivo. En primer lugar, tuvo que ser operado de una sutura meniscal tras hacerse daño en la rodilla y a los cuatro meses, recién recuperado, se rompió el hombro.

"Fue un desastre, me apartó del deporte un año entero y eso me hizo replantearme la vida. Siempre pensaba que cuanto más, mejor, pero estaba saturado y me di cuenta de que menos es más. Hay que buscar la calidad, no la cantidad", opinaba el protagonista.

Francisco Javier Gomis, en el centro del podio junto al resto de medallistas. / INFORMACIÓN

El mérito de la gesta no reside en ser solo campeón del mundo, sino en hacerlo como Francisco Javier lo ha hecho. El alicantino ha llevado a cabo una gesta propia de unos pocos elegidos siendo un enfermero a jornada completa con todo lo que ello supone. Mientras realiza sus pertinentes guardias, el resto de rivales descansan, pero no se queja, pues lo considera un estilo de vida y a final de mes "es el hospital el que paga la hipoteca". No solo vive compaginando ambos mundos, además, está en proceso de terminar el doctorado con una tesis sobre Prescripción Enfermera de Fármacos.

El Mundial se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre en Abu Dhabi y tras cuatro intensas luchas, el alicantino cerró la prueba colgándose el oro. La primera la finalizó por estrangulación a un rival británico y la segunda, a los puntos ante un ruso. En las semifinales, Francisco Javier se midió a un contrincante franco-argelino y también la solventó venciendo a los puntos.

La última instancia, la final, midió al alicantino ante un brasileño residente en Abu Dhabi. "Empecé marcándole puntos con una actitud muy agresiva y al final terminé estrangulándole. Fue muy emocionante, solamente los que consiguen algo así pueden entender realmente lo que se siente", recordaba.

El campeón alicantino pelea en el suelo con un rival. / INFORMACIÓN

El éxito no se consigue sin ayuda y el papel de su equipo, el de Alejandro Carreras, ha sido decisivo. Según Francisco Javier, el jiu-jitsu o judo son deportes individuales, pero también de equipo. "Es fundamental estar en un ambiente de trabajo o de deporte que sea provechoso para que la gente te apoye a conseguir este resultado. Lo más importante es que haya un compromiso, porque hay que invertir mucho dinero y tiempo, que es lo más importante. El equipo es fundamental para llegar a conseguir un logro".

El objetivo para el futuro es claro, colgarse el oro en el campeonato de Europa. Tras intentarlo en cuatro ocasiones, el próximo mes de enero está marcado en rojo en el calendario. En una categoría tan exigente, como es la de 70 kilos, el alicantino está entregándose en cuerpo y alma para volver a reinar en la más absoluta élite del jiujitsu.

Como no podría ser de otra forma, el campeón del mundo anima a probar, por lo menos, una clase, porque según él, ahí te das cuenta de si te engancha o, por el contrario, lo odias. "Creo que es un deporte que está de moda y en auge, les animaría a darse una oportunidad y poder descubrir este mundo que es una auténtica maravilla. No se van a arrepentir", sentencia el protagonista.