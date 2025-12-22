El Espanyol asalta San Mamés y acelera hacia los puestos de Champions

El Espanyol remontó al Athletic Club en San Mamés, con dos grandes goles de Carlos Romero y Pere Milla tras un primer tanto de Alex Berenguer, y se metió de lleno en la pelea por la Liga de Campeones en el último partido de 2025.

Con este triunfo, el quinto consecutivo en LaLiga, el equipo de Manolo González, que vio premiado su atrevimiento cuando recuperaba el balón, apuntala su quinta plaza en la tabla y se acerca a dos y cuatro puntos del cuarto y quinto clasificados, el Villarreal y el Atlético Madrid, respectivamente.

La derrota, por contra, supone un serio varapalo para el Athletic, que se queda varado en la octava plaza, pero con un partido más jugado que sus perseguidores, ante un mes de enero extremadamente exigente en el que le esperan de inicio seis o siete partidos seguidos fuera de casa en cuatro competiciones.

Valverde tiró de todo lo que tiene, incluido un cuarteto ofensivo con Sancet, Nico e Iñaki y Berenguer turnándose en la posición de '9', en la que descansó de inicio Guruzeta.

Manolo Martínez, por su parte, jugó con lo previsto, lo que tan bien le está funcionando esta temporada, y ya para el minuto 8 los suyos habían puesto en aprietos a los locales con un remate en el segundo palo de Roberto, a centro de Dolan, bien apurado por Lekue.

Respondió rápido el Athletic, pero Gorosabel se encontró con Dmitrovic en un tiro franco tras robar al borde del área visitante.

Fue el arranque de un toma y daca que fue a más hasta el descanso, especialmente después de que Iñaki Williams finalizase mal en el minuto 37 un contragolpe lanzado por Sancet con una conducción de campo a campo.

En la siguiente jugada Roberto se plantó solo delante de un Simón que ha había medido mal pero que pudo rectificar mientras el ariete visitante se trastabillaba de nuevo achuchado por Lekue.

Se volcó de nuevo hacia el otro lado el campo y Berenguer abrió el marcador aprovechando el rechace en Cabrera de un tiro de Williams.

Parecía ese 1-0 el resultado al descanso, pero un tremendo voleón de Romero en la frontal entró imparable en la meta de Simón para mandar a los jugadores a vestuarios con el partido de nuevo igualada.

Entre las dos ocasiones iniciales y el acelerado final del primer tiempo también varias llegadas de los dos equipos, pero con ocasiones más claras para los locales. De Galarreta, al que se fue desviado por centímetros un disparo dese la frontal, y sobre todo de Berenguer, al que Dmitrovic le atrapó un disparo claro ya dentro del área en la segunda acción de valor gol del meta serbio.

También empezó dinámico el segundo tiempo, con el choque más volcado hacia la portería del Espanyol. Aunque fue el conjunto catalán el que marcó. Lo hizo Pere Milla, que se lesionó en la acción en el tobillo izquierdo, a centro perfecto de Dolan después de que el extremo le robase la cartera en la banda a Adama.

Se volcó el Athletic sobre el área de Dmitrovic, donde Calero bloqueó un buen disparo de Jauregizar, pero el que llegaba con más peligro era el Espanyol, que buscó el 1-3 en un cabezazo de Cabrera hacia un compañero que no encontró y en un disparo cruzado de Jofre que no encontró los tres palos.

Siguió sin frutos la insistencia local y Simón tuvo que aparecer dos veces para evitar ante Dolan y Kike García que fuese a más una mala cesión de Lekue.

Dos cabezazos altos de Guruzeta y Sancet, y una parada de Dmitrovic a disparo de Berenguer y una disparo alto de Unai Gómez ya en el área se llevaron las últimas esperanzas rojiblancas de no irse a 2026 con una derrota.

En ese tramo final mereció el empate el Athletic, pero el Espanyol encadenó su quinto triunfo liguero consecutivo y se mete de lleno en la pelea por la Champions.