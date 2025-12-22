Los hermanos golpean dos veces: Yassine y Bahaa Talhaoui, campeones del mundo

Yassine (24 años) y Bahaa (20) Talhaoui han aprendido una doble lucha, la del deporte y la de la vida. Para estos vileros, recientemente campeones mundiales de taekwondo el poder reside en el esfuerzo y en muchas limitaciones. Con factores externos en contra, los dos jóvenes han conseguido un palmarés europeo y mundial tanto en taekwondo como en kickboxing. El reconocimiento de sus batallas deportivas, pero más aún el valor como personas les lleva adelante aunque las valoraciones oficiales quedan lejos de apoyar a estos hermanos inmersos además en deportes minoritarios.

Números uno mundiales

Yassine se erige en portavoz de este doblete tan unido que entrena en un club dirigido por Félix García Zamora “un entorno humilde pero exigente”. Allí, el trabajo diario, la constancia y la disciplina han forjado la preparación de los Talhaoui que en noviembre pasado se hicieron con el mayor reto, dobles campeones del mundo de kickboxing en el campeonato mundial de WAKO, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Un logro que llegó después de lesiones “parones, reajustes y muchas dudas, en el que más de una ocasión el objetivo no fue ganar, sino simplemente seguir entrenando”, explica Yassine.

Antes, en abril, Bahaa se proclamó campeón de Europa de taekwondo ITF en Sarajevo; y en octubre consiguieron el oro y la plata en el Campeonato del Mundo de esta misma modalidad.

A todo ello se suma un “reconocimiento muy significativo”. Los dos son número uno en el ranking mundial de kickboxing reconocido por el Comité olímpico.

Avanzar con medios limitados

Un historial sorprendente y con un análisis maduro y modesto por parte de Yassine que piensa que “más allá de las medallas, creemos que nuestra historia puede servir de inspiración porque no habla solo de ganar, sino de buscarse la vida y avanzar cuando los medios son limitados, de adaptarse cuando el cuerpo no acompaña”.

Y es que los hermanos campeones han tenido que luchar en “un contexto donde nada estaba garantizado”. Sin grandes recursos ni facilidades económicas teniendo que elegir muchas veces entre “entrenar o trabajar, entre viajar a competir o quedarnos en casa”.

Los retos de entrenamiento que han superado estos chicos están a la altura de los hitos deportivos, con preparaciones usando material prestado “horarios imposibles, buscando ayudas, haciendo rifas, lo que hiciera falta”.

La lección es que no dan nada por hecho, pero también es verdad que compiten en un deporte minoritario con poco eco, mínimas inversiones. “Muchas veces invisibles” y un apoyo institucional irregular; “a veces llega tarde o no llega”.

Con la positividad que les caracteriza valoran las discretas ayudas y han aprendido “a no depender solo del reconocimiento externo y a seguir adelante incluso cuando no hay focos ni titulares”.

Agradecidos y complementarios

De los escasos espaldarazos que han recibido hay dos- otra vez la dualidad- fundamentales que no quieren olvidar, la del “Timing Movement School” por la preparación física y nutricional; y “especialmente a Pepe Galeana, el coordinador del equipo” que les acompaña y les guía durante toda la temporada con un “compromiso constante”.

Antes ya, en 2019 y 2023 lograron sendos títulos mundiales y un campeonato europeo en 2022. Un camino jalonado de dificultades del que han aprovechado la disciplina y el respeto “y a creer que, aunque el camino sea más largo, se puede llegar”.

Las dificultades siguen siendo notables a día de hoy aún cuando son número uno en estos deportes. Yassine es graduado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Bahaa cursa un grado superior de FP también de deportes. Estos estudios les sirven de apoyo para poder continuar con sus increíbles logros, impartiendo clases o emprendiendo.

Mientras tanto, siguen poniendo sus dos cuerpos al límite en la duplicación deportiva de takwondo y kickboxing, ambos complementarios: “uno nos aporta precisión, control y táctica; el otro, explosividad ritmo y adaptación”. Como ellos mismos, complementarios y trabajando en silencio en La Vila Joiosa.