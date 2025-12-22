Rugby
El Huesitos La Vila jugará las semifinales de la Copa ante el Cisneros
El conjunto vilero se jugará en Madrid el pase a la final el fin de semana del 7-8 de febrero
El Huesitos La Vila ya tiene rival. El sorteo de las semifinales de la NTT Data Copa del Rey de Rugby ya ha definido el camino hacia el título y ha dejado dos emparejamientos de máxima exigencia entre los cuatro primeros clasificados de la fase de grupos. Complutense Cisneros recibirá a Huesitos La Vila, mientras que VRAC Quesos Entrepinares hará lo propio con Silicius Alcobendas en una eliminatoria que reedita uno de los grandes clásicos del rugby nacional.
Ambas semifinales se disputarán a partido único durante el fin de semana del 7-8 de febrero, lo que eleva al máximo la tensión competitiva y deja sin margen de error a los aspirantes. Los vencedores de estos cruces accederán a la gran final, programada para el fin de semana del 2 y 3 de mayo, donde se decidirá el campeón de la presente edición del torneo del KO.
