Pádel
Las Promises Finals coronan en Alicante a los futuros campeones del pádel
El evento se celebró la pasada semana en el Club Atlético Montemar
En el Club Atlético Montemar de Alicante, las FIP Promises Finals coronaron a sus campeones. Se cerró la edición 2025 del circuito FIP Promises, que solo este año ha visto más que duplicarse el número de torneos (fueron 90) y que el próximo año verá desarrollarse su estructura global en circuitos continentales, con un tour global sub-18 que entrará en vigor en 2027.
En la categoría sub-18, los títulos fueron para los españoles José Enrique Giménez Barcelona y Álvaro Pozo Marroyo en el cuadro masculino y para las italianas Matilde Minelli y Camilla Livioni en el femenino; en sub-16, los campeones fueron los españoles Juan Conesa García y Aarón García Rubio (este último ganador también el año pasado y con un título ya en el CUPRA FIP Tour) y las españolas Susana Martín Narín y Mar Munera Vila.
El título sub-14 fue para los suecos Malte Lindh y Filip Dahlqvist en chicos y para la estadounidense Ornella Beltramino junto a la española Valeria García Martínez en chicas. Por último, en la categoría sub-12, los campeones fueron los españoles Cristian Blanco Roig y Eduardo Mari Gutiérrez en chicos y las italianas Giorgia Zoe Pistritto y Miriam Pentrella en chicas.
