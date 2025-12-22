Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Promises Finals coronan en Alicante a los futuros campeones del pádel

El evento se celebró la pasada semana en el Club Atlético Montemar

Foto de familia con los campeones de las FIP Promises Finals

Foto de familia con los campeones de las FIP Promises Finals / PADELFIP

Kike Calabuig

Kike Calabuig

En el Club Atlético Montemar de Alicante, las FIP Promises Finals coronaron a sus campeones. Se cerró la edición 2025 del circuito FIP Promises, que solo este año ha visto más que duplicarse el número de torneos (fueron 90) y que el próximo año verá desarrollarse su estructura global en circuitos continentales, con un tour global sub-18 que entrará en vigor en 2027.

En la categoría sub-18, los títulos fueron para los españoles José Enrique Giménez Barcelona y Álvaro Pozo Marroyo en el cuadro masculino y para las italianas Matilde Minelli y Camilla Livioni en el femenino; en sub-16, los campeones fueron los españoles Juan Conesa García y Aarón García Rubio (este último ganador también el año pasado y con un título ya en el CUPRA FIP Tour) y las españolas Susana Martín Narín y Mar Munera Vila.

El título sub-14 fue para los suecos Malte Lindh y Filip Dahlqvist en chicos y para la estadounidense Ornella Beltramino junto a la española Valeria García Martínez en chicas. Por último, en la categoría sub-12, los campeones fueron los españoles Cristian Blanco Roig y Eduardo Mari Gutiérrez en chicos y las italianas Giorgia Zoe Pistritto y Miriam Pentrella en chicas.

