Rubiales sigue su cruzada en Alicante frente el feminismo: "Es una lucha contra el hombre heterosexual"

Este lunes llegó el turno de Alicante en la gira que Luis Rubiales está llevando a cabo por toda España para promocionar su nuevo libro "Matar a Rubiales", una obra con la que pretende "limpiar mi nombre". No estuvo solo, pues un centenar de personas, con el agitador ultra Vito Quiles incluido entre ellas, se acercaron al Real Liceo Casino de Alicante a las siete de la tarde para presenciar un evento que contó con el periodista Pepe Llorca como presentador.

Alicante fue la novena ciudad en ser sede de la presentación del libro y la ponencia transcurrió con una tónica clara, azotar a "los de arriba" y, sobre todo, a Pedro Sánchez y Javier Tebas. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, condenado a pagar 10.800 euros a la Audiencia Nacional por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a Jennifer Hermoso durante la entrega de trofeos del Mundial de 2023 en Australia, no dudó en señalar a la extrema izquierda como culpable de todo el revuelo, ya que, según él, aprovechó su "error" para llevar a cabo una cortina de humo.

"Conmigo al mando la final del Mundial 2030 sería en el Bernabéu" Luis Rubiales — Expresidente de la Federación Española de Fútbol

Rubiales reconoció en la presentación en reiteradas ocasiones que con este libro busca limpiar su imagen, llegando a definirlo como "una obra de defensa personal". También quiso desvelar, sin hacer spoilers, que la obra saca a la luz secretos de personalidades que, en ciertos momentos, pasaron de apoyarle a darle la espalda para contentar a la opinión pública. El expresidente manifestó que todas las críticas tras el Mundial de 2023 venían orquestadas desde arriba para evitar hablar de la amnistía y que por ello, "fui sometido a un linchamiento, el país se removió y me querían cortar la cabeza". El expresidente criticó a Javier Tebas con vehemencia, señalando incluso que el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional es "su enemigo". Además, desveló que el titular del libro procede de una frase pronunciada por el propio Tebas.

Mundial de 2030

El Mundial que se celebrará en 2030 con España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes, también ha sido objeto de crítica durante el acto celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante. Allí, Luis Rubiales explicó que Marruecos tenía que estar en la candidatura, ya que contaba con los votos de África y que sin el país vecino la propuesta no hubiese salido hacia delante, pero quiso dejar claros varios aspectos, como por ejemplo, la sede de la final. "Estaba todo pactado, la final y el primer partido del Mundial eran en España, también una semifinal y los cuartos. Conmigo al mando la final hubiese sido en el Bernabéu", comentaba el expresidente.

Los famosos audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, donde ambos hablaban sobre el reparto de las ganancias de la Supercopa, junto al acuerdo por el que el trofeo se marchó a Arabia Saudí, también fueron tratados en la presentación del libro. Sobre todo esto, el expresidente quiso mandar dardos a los medios de comunicación que lo sacaron a la luz y reconoció que "es lógico que los equipos que más producen ganen más".

"El Hércules ha cobrado lo mismo que todos los equipos de las categorías en las que ha militado", destacaba también, tras ser preguntado sobre el conjunto alicantino y sus ingresos derivados del acuerdo de la Supercopa que supuestamente beneficiaba al fútbol humilde.

"Nunca me he llevado dinero de la Federación y nunca he estado con prostitutas" Luis Rubiales — Expresidente de la Federación Española de Fútbol

Durante el evento, Luis Rubiales desveló cuál fue el episodio de toda la controversia creada alrededor de su persona que más daño le hizo pasar. Este fue cuando su madre se encerró en una iglesia de Motril y se declaró en huelga de hambre por la "cacería, inhumana y sangrienta" que estaba sufriendo su hijo. Todo esto sucedió en el verano de 2023 y terminó con Ángeles Béjar, madre del protagonista, ingresada de urgencia en un hospital por vómitos, mareos, angustia y un fuerte malestar físico.

También reiteró que nunca se ha llevado dinero de la Federación y que nunca ha estado con prostitutas. Jennifer Hermoso fue otro nombre recurrente en el evento, con Rubiales tachándola de mentirosa y dejando claro que la versión verdadera es la del expresidente.

La cruzada de Rubiales con el feminismo vivió en Alicante otro episodio de su ya extensa historia tras sentenciar durante la ponencia que "el feminismo actual es una lucha contra el hombre heterosexual". También se acordó de figuras como Errejón, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, quién aparece en el libro.