Horneo EÓN y Atticgo Elche fueron la cara de un año en el que el Benidorm descendió

El ascenso del Horneo EÓN Alicante a la Liga Asobal y un nuevo subcampeonato del Atticgo Elche en la Liga Guerreras Iberdrola fueron la cara de un año agridulce para el balonmano alicantino, marcado por la despedida del Servigroup Benidorm de la élite tras más de una década en ella.

La gran noticia positiva de 2025 la protagonizó el Horneo EÓN que, tras varias temporadas intentándolo sin éxito, logró por fin un ascenso que devolvió a Alicante al mapa de la Liga Asobal. El logro fue agónico, ya que el equipo tuvo que esperar a la última jornada para certificar el campeonato con una victoria ante el Burgos, que también se jugaba el ascenso.

Paradójicamente, el conjunto castellano estaba dirigido por Roi Sánchez, el entrenador que meses después ha acabado haciéndose cargo del Horneo EÓN porque un mal inicio de liga que se llevó por delante a Fernando Latorre, el técnico que había conducido al club a la Asobal.

El Horneo EÓN renovó casi por completo su plantilla, con trece fichajes, pero, a excepción de un triunfo en Guadalajara, naufragó en los primeros meses de competición. Con el equipo como colista, la directiva relevó a Latorre para dar paso a Roi Sánchez, que ha logrado reconducir la situación al sumar cinco victorias en ocho jornadas, entre ellas una de prestigio en Sabadell.

El conjunto alicantino despide el año con una ventaja de cuatro puntos sobre el descenso, tras enlazar dos triunfos ante Nava y Huesca, y con la sensación de que, con posibles refuerzos invernales, puede ir a más.

También fue un año sobresaliente para el Atticgo Elche que, pese a la permanente renovación de su plantilla, volvió a competir al máximo nivel en el momento decisivo de la temporada. El conjunto ilicitano, a pesar del desgaste europeo en su participación en la exigente Liga Europea, fue de menos a más y volvió a plantarse en la final de la Liga Guerreras Iberdrola, en la que cayó por segundo año consecutivo ante un intratable Bera Bera.

El equipo de Joaquín Rocamora acusa los numerosos cambios en su plantilla y cierra el año en la octava posición de la Liga Guerreras Iberdrola, aunque mantiene su pulso competitivo en Europa y, salvo sorpresa, volverá a estar en disposición de pelear por todos los títulos en el tramo decisivo del curso.

La cara amarga del balonmano masculino la protagonizó el Servigroup Benidorm, que consumó la decadencia de su proyecto, ya apuntada tras la marcha del presidente Javier Abinzano y del entrenador Fernando Latorre. Después de una mala primera vuelta, el equipo se desplomó aún más en el inicio de la segunda.

Marko Krivokapic relevó en el banquillo a Sergio Carballeira a falta de un tercio de la competición, pero la mejoría fue mínima. El Benidorm, con el cómputo particular perdido con todos sus rivales directos, quedó a expensas de un milagro en las últimas jornadas y, pese a ganar los dos últimos partidos, acabó poniendo fin a once años consecutivos en la Liga Asobal.

El nuevo proyecto, cuyo único objetivo es el ascenso, está funcionando de manera irregular. El Benidorm, que mantiene su guardia argentina en la plantilla, ha reaccionado en el último mes para situarse en la zona de 'playoff' de ascenso, pero la dimisión esta misma semana de su entrenador por motivos personales ha devuelto al equipo a un escenario de incertidumbre.