El incierto 2026 de las estrellas "alicantinas"

No tocar nada cuando todo va bien es una máxima que no siempre se cumple en el deporte profesional. Sobre todo porque el día a día de los campeones solo lo conocen ellos y su entorno más cercano. Y lo que desde fuera puede dar la sensación que va sobre ruedas luego tiene sus sombras, sus recovecos, sus problemas internos...

Curiosamente, tres campeones de élite estrechamente vinculados con la provincia de Alicante van a afrontar en 2026 esta situación. Se han instalado en lo más alto de sus deportes, dos de ellos incluso alcanzando la condición de números uno de sus disciplinas, pero ello no ha sido suficiente para no renunciar al cambio. Para buscar algo más. Para dejar atrás relaciones aparentemente consolidadas y apostar por seguir siendo los mejores, pero de otro modo. Son el tenista Carlos Alcaraz, el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria y el ciclista Juan Ayuso.

Carlos Alcaraz

El caso más reciente en el tiempo ha sido el de Alcaraz, que hace apenas unos días oficializó la sorprendente ruptura con el entrenador que le ha llevado a ser el mejor de su deporte, Juan Carlos Ferrero. El murciano, que tenía como principal base de operaciones la academia de su entrenador en Villena, ha decidido junto a su entorno familiar dejar a un lado al otrora campeón.

Ferrero y Alcaraz celebran juntos el último título en Roland Garros / EFE

El problema no ha sido deportivo sino más estrechamente vinculado con lo personal. Con sentirse más libre en entrenamientos y vida privada. Alcaraz no es Nadal, ni debe serlo. Y el más que evidente cariño que han trabajado durante los siete años de relación él y Ferrero han hecho que las dos partes se separen antes de que la ruptura hubiera podido ser más traumática. ¿Habrá reencuentro futuro? Nadie ha cerrado la puerta a ello. El palmarés de Alcaraz con el valenciano habla por sí solo. Ahora queda en manos de Samu López.

Ilia Topuria

Otro que a lo largo de 2025 decidió apartarse del vínculo que tenía, a nivel de entrenamientos, con la provincia de Alicante ha sido Ilia Topuria. El campeón, producto estrella de los hermanos Climent, cada vez se ha ido alejando más de la terreta que lo acogió y en la que puso los cimientos para ser campeón mundial.

Ilia Topuria en Catar / UFC

En este caso el paso parece más lógico, en una especialidad planetaria que no pisa España en ninguna competición... y no termina de cerrarse un posible evento en Madrid. Con Topuria, pieza clave a día de hoy en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa dominadora de las artes marciales mixtas, se abre un interrogante extra a nivel personal, ya que el mismo luchador ha anunciado un parón en su calendario tras la separación de su mujer y madre de su segundo hijo, tras la que todo apunta a que va a haber batalla judicial no solo por la custodia de la menor sino por cuestiones relacionadas con posibles malos tratos.

Juan Ayuso

La tercera pata de los campeones alicantinos con dudas de cara a sus cambios para 2026 es Juan Ayuso, llamado desde hace unos años a convertirse en uno de los principales referentes del pelotón ciclista. Por ello recaló en 2021 en el UAE Emirates, la escuadra más potente el pelotón, al abrigo del esloveno Tadej Pogacar, dominador de este deporte. Sin embargo, el tiempo en lugar de acrecentar el cariño lo ha acabado por romper.

Juan Ayuso, durante el «media day» del Lidl-Trek en Dénia / EFE

Los desencuentros entre un ambicioso Ayuso y un Emirates en el que, aparte de Pogacar, hay otras grandes estrellas que también requieren de galones, han sido constantes durante las dos últimas temporadas. Y el resultado ha sido el más lógico, la salida del alicantino del equipo para 2026, pese a tener contrato de larga duración. Menos sentido tuvo la manera de producirse, con falta de entendimiento a la hora de la manera de anunciarlo y duros reproches públicos. Ayuso ha fichado por el Lidl-Trek, donde tendrá más galones. Y en unos meses deberá demostrar que acierta con el cambio.