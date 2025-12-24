Crevillent se prepara para la San Silvestre 2025

Se trata de uno de los eventos deportivos más esperados del año en la provincia. La San Silvestre Internacional Crevillentina Enercoop presentó el pasado viernes 19 de diciembre la que será su 39ª edición, que tendrá lugar un año más el próximo 31 de diciembre.

El atleta Miguel Baidal, campeón de España 10k Ruta en 2024 se presentó como invitado de honor de la prueba. Baidal opta este año por revalidar el triunfo obtenido en la Crevillentina la pasada edición.

Al acto asistieron la Primera Teniente Alcalde de la Localidad, Gema Escolano, el concejal de deportes David Amorós, el presidente del Grupo Enercoop Gillermo Belso, el Atleta Miguel Baidal y el presidente del C.A. Marathon Crevillent Antonio Mas.

Evento de primer nivel

La prueba se realiza en un circuito de 10 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo, incluido en el calendario internacional de la RFEA y que, año tras año, reúne a atletas tanto profesionales como populares. En esta edición la organización espera alcanzar cerca de 2000 inscritos, superando, si es así, así la cifra del año pasado.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent y con la organización del Club Atletismo Marathon Crevillent, el 31 de diciembre se podrá disfrutar en el municipio alfombrero de un evento deportivo de primer nivel.