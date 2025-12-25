Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El doctor Ripoll recibe el Premio 'Importantes' de La Opinión de Murcia

El periódico reconoce al prestigioso médico tras casi cincuenta años de trayectoria profesional y siempre a la vanguardia de la innovación médica

Pedro Ripoll

Pedro Ripoll / INFORMACION

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Los Premios ‘Importantes’ de La Opinión celebran trayectorias y causas que reflejan el esfuerzo colectivo de la sociedad murciana. Un reconocimiento al talento, al compromiso y a la confianza en el futuro de una región que avanza unida, poniendo en valor a quienes transforman la realidad con trabajo, constancia y vocación de servicio.

Pedro Luis Ripoll, referente mundial en traumatología, ha estado siempre a la vanguardia de la innovación médica, con hitos pioneros en artroscopia, cirugía ortopédica y tratamientos con proteínas plasmáticas.

Con casi cincuenta años de trayectoria y una saga familiar dedicada a la profesión desde 1897, el médico jumillano ha sido reconocido con el Premio Nacional del Deporte en Ciencias Aplicadas, un galardón que simboliza toda una vida dedicada a la investigación, la excelencia y el progreso de la medicina.

