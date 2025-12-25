El doctor Ripoll recibe el Premio 'Importantes' de La Opinión de Murcia

Los Premios ‘Importantes’ de La Opinión celebran trayectorias y causas que reflejan el esfuerzo colectivo de la sociedad murciana. Un reconocimiento al talento, al compromiso y a la confianza en el futuro de una región que avanza unida, poniendo en valor a quienes transforman la realidad con trabajo, constancia y vocación de servicio.

Pedro Luis Ripoll, referente mundial en traumatología, ha estado siempre a la vanguardia de la innovación médica, con hitos pioneros en artroscopia, cirugía ortopédica y tratamientos con proteínas plasmáticas.

Con casi cincuenta años de trayectoria y una saga familiar dedicada a la profesión desde 1897, el médico jumillano ha sido reconocido con el Premio Nacional del Deporte en Ciencias Aplicadas, un galardón que simboliza toda una vida dedicada a la investigación, la excelencia y el progreso de la medicina.