La revolución que cuida el cerebro de los jugadores: "Los futbolistas tienen más riesgo de padecer Alzheimer, una enfermedad motora y Parkinson por los remates de cabeza"

Habitualmente, tendemos a quedarnos con los aspectos más brillantes del fútbol. Sin embargo, este maravilloso deporte también tiene su cara menos amable. A menudo se pasa por alto el impacto que puede tener su práctica a largo plazo, especialmente en lo relativo a las consecuencias de los remates de cabeza, una acción tan habitual como determinante en este juego.

¿Es perjudicial para la salud rematar de cabeza un balón con tanta frecuencia? Quizá sea una pregunta que muchos ni siquiera nos hemos planteado, pero que ha permitido analizar y arrojar luz sobre una problemática hasta ahora oculta para el público general.

“Nos pusimos a pensar que esto tenía que ser negativo a nivel cerebral. Empezamos a investigar y descubrimos que existen más de 50 estudios que abordan esta cuestión, especialmente uno del doctor Willie Stewart, en colaboración con la FIFA, que afirma que los futbolistas tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer, tres veces más de padecer una enfermedad de la neurona motora y el doble de riesgo de desarrollar Parkinson”, explica para SPORT Rodrigo Cañete, director de marketing de Proteckthor.

Duro golpe de cabeza con cabeza de Gavi con Conechny / EFE

De un problema surge una solución. Así nació la cinta de Proteckthor, una iniciativa destinada a revolucionar la protección y la salud de los futbolistas. Tras un largo proceso de investigación y ensayo-error, se desarrolló este sistema diseñado para reducir el impacto de los remates de cabeza.

“Es el resultado de muchos intentos. Si no recuerdo mal, esta es la versión número 17. Las primeras pruebas eran completamente distintas, con materiales diferentes. Todo este proceso se ha llevado a cabo con una intensa labor de I+D, en estrecha colaboración con el Laboratorio de Impacto de la Universidad de Zaragoza, uno de los pocos centros en el mundo especializados, por ejemplo, en la homologación de cascos de competiciones de motociclismo y en la reducción de impactos en barreras de seguridad”, afirma Cañete.

Pero, ¿para qué sirve realmente la cinta de Proteckthor? Sus creadores lo explican con claridad: “Básicamente, sirve reducir los impactos que recibe el cerebro cuando se remata de cabeza o cuando se produce un golpe, ya sea en acciones de cabeza contra cabeza o cabeza contra un poste. A raíz de esas investigaciones, descubrimos que los futbolistas tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa que el resto de la población, precisamente por estos golpes en la cabeza y por rematar consecutivamente el balón. Por eso, lo que hace Proteckthor es reducir ese impacto que tienen los golpes y los remates en el cerebro".

Este producto, avalado y plenamente alineado con la normativa de la FIFA, ya puede utilizarse tanto en el fútbol base como en competiciones oficiales. De hecho, su presencia ya se ha dejado ver en la Primera División del fútbol español. Nemanja Gudelj, futbolista del Sevilla FC, se convirtió en el primer jugador profesional en disputar un partido oficial de LaLiga utilizando Proteckthor.

“Nosotros queremos que los jugadores crean en el producto y en el problema que aborda, y que empiecen a utilizarlo convencidos. Así llegamos a Gudelj: empezamos a hablar con él, le encantó el producto y decidió usarlo. Al fin y al cabo, apostamos por futbolistas que crean en Proteckthor; no queremos que alguien lo lleve simplemente por llevarlo”, puntualiza Cañete.

Gudelj, futbolista del Sevilla FC, se convirtió en el primer jugador profesional en disputar un partido oficial de LaLiga utilizando Proteckthor. / FERNANDO VILLAR

En este proceso de expansión, la compañía ya colabora tanto con jugadores individuales como con competiciones alternativas y fútbol base. “Esperamos que sean muchos y que lleguen pronto. Ya estamos colaborando con jugadores de manera individual, especialmente en la Kings League y, sobre todo, en el fútbol base. Los niños son más susceptibles a este tipo de golpes porque su cerebro aún está en desarrollo”, explican desde Proteckthor.

Más allá de la protección, destacan un beneficio añadido en las categorías formativas: “En los más jóvenes no solo reduce el impacto, sino que también les da confianza para ir al remate, a los choques y a los duelos, tanto aéreos como físicos. El ‘feedback’ que recibimos, tanto de niños como de jugadores juveniles y adultos, es muy positivo”.

Que lo llevaran jugadores como Lamine Yamal o Mbappé sería increíble, por la enorme visibilidad que nos daría Rodrigo Cañete — Responsable de Marketing de Proteckthor

No obstante, el objetivo es que esta concienciación en torno a la problemática siga creciendo. La implicación de grandes referentes del fútbol mundial sería un impulso decisivo. “Que lo llevaran jugadores como Lamine Yamal o Mbappé sería increíble, por la enorme visibilidad que nos daría”, reconocen.

Proteckthor no se limita a ofrecer protección individual: su objetivo es generar conciencia entre todos los jugadores sobre los riesgos de los golpes de cabeza. “La idea sería que lo llevasen todos los jugadores, o al menos quienes sean conscientes de este problema, que por suerte cada vez son más. Cada vez hay más personas que conocen los riesgos reales que implica rematar de cabeza en el fútbol. Y nosotros no nos quedamos aquí: estamos desarrollando nuevas versiones que llegarán más adelante, con sensores incorporados para registrar impactos y datos de salud, y así poder alertar al servicio médico ante golpes graves”, exponen desde la compañía.