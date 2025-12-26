Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Horneo EÓN Alicante entrega juguetes a los niños hospitalizados

Los jugadores Julen Urruzola y Hugo Mora realizan la tradicional visita al IMED Levante de Benidorm

Así ha sido la entrega de juguetes del Horneo Eón

Así ha sido la entrega de juguetes del Horneo Eón

Así ha sido la entrega de juguetes del Horneo Eón / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Un año más el Horneo EÓN Alicante y su Fundación ha llevado a cabo su ya tradicional visita al IMED Levante de Benidorm para la entrega de juguetes para los niños y las niñas que pasen estos días de Navidad hospitalizados. Julen Urruzola y Hugo Mora fueron los encargados de entregarlos y de amenizarles la estancia a los más pequeños y a sus padres.

El club y la Fundación EÓN Balonmano realizaron la recogida de estos juguetes durante el partido del pasado miércoles 17 de diciembre en el partido frente a Viveros Herol BM Nava. Otra parte de estos regalos han sido entregados a Mensajeros por la Paz Comunidad Valenciana.

TEMAS

