Balonmano
El Horneo EÓN Alicante entrega juguetes a los niños hospitalizados
Los jugadores Julen Urruzola y Hugo Mora realizan la tradicional visita al IMED Levante de Benidorm
Un año más el Horneo EÓN Alicante y su Fundación ha llevado a cabo su ya tradicional visita al IMED Levante de Benidorm para la entrega de juguetes para los niños y las niñas que pasen estos días de Navidad hospitalizados. Julen Urruzola y Hugo Mora fueron los encargados de entregarlos y de amenizarles la estancia a los más pequeños y a sus padres.
El club y la Fundación EÓN Balonmano realizaron la recogida de estos juguetes durante el partido del pasado miércoles 17 de diciembre en el partido frente a Viveros Herol BM Nava. Otra parte de estos regalos han sido entregados a Mensajeros por la Paz Comunidad Valenciana.
