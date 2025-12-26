El Horneo EÓN Alicante entrega juguetes a los niños hospitalizados

Un año más el Horneo EÓN Alicante y su Fundación ha llevado a cabo su ya tradicional visita al IMED Levante de Benidorm para la entrega de juguetes para los niños y las niñas que pasen estos días de Navidad hospitalizados. Julen Urruzola y Hugo Mora fueron los encargados de entregarlos y de amenizarles la estancia a los más pequeños y a sus padres.

El club y la Fundación EÓN Balonmano realizaron la recogida de estos juguetes durante el partido del pasado miércoles 17 de diciembre en el partido frente a Viveros Herol BM Nava. Otra parte de estos regalos han sido entregados a Mensajeros por la Paz Comunidad Valenciana.