Perelló, en la previa del HLA-Cartagena: "Invito a la afición a que venga, vea a su equipo y ojalá celebre la victoria con un arrocito"

El baloncesto de Primera FEB no para por Navidad. Y el HLA Alicante tiene este domingo (12:30 horas) un partido de ganar o ganar, en casa contra un Cartagena que acumula nueve derrotas consecutivas. Pese a ello, el técnico lucentino, Rubén Perelló, no se fía un pelo y avisa de la necesidad de mantener las virtudes que tienen al equipo peleando por el ascenso a ACB.

"Esta es una semana un poco atípica en cuanto a las festividades y a entrenamientos un poco partidos", comenzó su valoración Perelló. "Hoy (viernes) hemos vuelto y mañana (sábado) tenemos la última sesión para preparar el partido contra Cartagena. Con ganas, con ilusión. Siempre con la idea de seguir trabajando, de seguir mejorando, de intentar competir", profundizó.

Perelló se congratuló por las últimas victorias conseguidas, que frenaron una mini-racha negativa. Y, sobre todo, recalcó le necesidad de no fiarse del mal momento de su próximo rival. "Hay que analizar mucho la situación de Cartagena. Han cambiado muchos jugadores y han traído algunos de muchísimo nivel. Todavía están en ese proceso de adaptación, pero han competido en muchos encuentros", aseveró.

No se fía del Cartagena

El entrenador del HLA achacó a "pequeños detalles" esa acumulación de nueve derrotas consecutivas del Cartagena. "Creo que es un partido complicado. Tenemos que ser capaces de saber el tipo de partido que nos interesa, de llevarlo al control del ritmo de juego que buscamos y jugar sin ningún tipo de relajación porque ellos tienen jugadores de la talla de Faverani y eso nos exige el máximo de nuestra concentración para poder competir", explicó Perelló.

"Ellos tienen una necesidad muy alta de tener que sumar victorias", prosiguió. "Eso implica que van a salir al 150%, que van a exigirnos el máximo, van a jugar a un nivel físico importante y tenemos que ser capaces de estar preparados para un partido duro. Tenemos que seguir manteniendo nuestra identidad propia, haciendo un baloncesto dinámico en el que somos capaces de correr y anotar. Ser capaces de llevar el partido al ritmo que más nos convenga", matizó.

En plenas fiestas navideñas, Perelló espera que el ambiente en el pabellón Pedro Ferrándiz sea el mejor posible. Y para ello lanza un guiño a su afición. "Que la gente aproveche, que busque un ratito para ver a su equipo, un grupo de chicos que están compitiendo muy bien", solicitó.

"Para nosotros la afición es el sexto jugador, son muy importantes y en momentos clave nos han insuflado esa energía para poder defender un poquito más y para poder anotar esa canasta importante... Que vengan, que pasen una buena mañana y luego que se vayan a comer un arrocito y ojalá puedan ser celebrando la victoria de su equipo", concluyó.