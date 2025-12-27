Baloncesto | Primera FEB
El HLA Alicante despide el 2025 con un partido trampa
Los alicantinos, terceros, reciben este domingo (12:30 horas) a un Cartagena que llega al Pedro Ferrándiz tras haber perdidos sus nueve últimos partidos
El HLA Alicante afronta este domingo (12:30 horas, Pedro Ferrándiz) un compromiso ante el FC Cartagena CB en un encuentro que se presenta como un auténtico partido trampa pese a la diferencia clasificatoria entre ambos conjuntos.
El equipo de Rubén Perelló, tercero con un balance de 9-3, llega en un buen momento de confianza tras sumar dos victorias consecutivas, ante Fuenlabrada y Tizona Burgos, pero es consciente de que necesitará ofrecer su mejor versión para mantener la dinámica positiva como local.
El conjunto alicantino ha construido gran parte de su fortaleza en el Pedro Ferrándiz, donde el nivel de concentración, el ritmo defensivo y la aportación colectiva marcan la diferencia. Sin embargo, el cuerpo técnico ha insistido durante la semana en la importancia de no relajarse ante un rival que, pese a los resultados, cuenta con una plantilla de calidad y experiencia en la categoría.
Nueve derrotas consecutivas
El FC Cartagena CB, dirigido por Félix Alonso, atraviesa una racha negativa de resultados, nueve derrotas consecutivas, que no refleja del todo su potencial real. Los cartageneros ocupan la 16ª posición con un balance de 2-10 y llegan a Alicante con la necesidad de reaccionar.
En el plano individual las miradas estarán puestas en el duelo interior entre Vítor Faverani y Kevin Larsen. El pívot brasileño es la gran referencia de Cartagena, con 12,5 puntos, 7,5 rebotes y 16,8 de valoración media, mientras que el danés del HLA Alicante es clave en el juego ofensivo y defensivo de los locales.
El choque, último de 2025, exigirá al HLA Alicante un alto nivel de intensidad, concentración y disciplina táctica durante los cuarenta minutos para evitar que Cartagena se sienta cómodo. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros