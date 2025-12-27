El HLA Alicante despide el 2025 con un partido trampa

El HLA Alicante afronta este domingo (12:30 horas, Pedro Ferrándiz) un compromiso ante el FC Cartagena CB en un encuentro que se presenta como un auténtico partido trampa pese a la diferencia clasificatoria entre ambos conjuntos.

El equipo de Rubén Perelló, tercero con un balance de 9-3, llega en un buen momento de confianza tras sumar dos victorias consecutivas, ante Fuenlabrada y Tizona Burgos, pero es consciente de que necesitará ofrecer su mejor versión para mantener la dinámica positiva como local.

El conjunto alicantino ha construido gran parte de su fortaleza en el Pedro Ferrándiz, donde el nivel de concentración, el ritmo defensivo y la aportación colectiva marcan la diferencia. Sin embargo, el cuerpo técnico ha insistido durante la semana en la importancia de no relajarse ante un rival que, pese a los resultados, cuenta con una plantilla de calidad y experiencia en la categoría.

Nueve derrotas consecutivas

El FC Cartagena CB, dirigido por Félix Alonso, atraviesa una racha negativa de resultados, nueve derrotas consecutivas, que no refleja del todo su potencial real. Los cartageneros ocupan la 16ª posición con un balance de 2-10 y llegan a Alicante con la necesidad de reaccionar.

Rubén Perelló da indicaciones a sus jugadores / Pilar Cortés

En el plano individual las miradas estarán puestas en el duelo interior entre Vítor Faverani y Kevin Larsen. El pívot brasileño es la gran referencia de Cartagena, con 12,5 puntos, 7,5 rebotes y 16,8 de valoración media, mientras que el danés del HLA Alicante es clave en el juego ofensivo y defensivo de los locales.

El choque, último de 2025, exigirá al HLA Alicante un alto nivel de intensidad, concentración y disciplina táctica durante los cuarenta minutos para evitar que Cartagena se sienta cómodo. n