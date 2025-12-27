El Real Club de Regatas de Alicante cierra la 59ª Semana Náutica con ambiente navideño

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) cerró el pasado fin de semana la 59ª Semana Náutica, uno de sus eventos deportivos de referencia, con ambiente navideño y de competición. Así, el cuarto fin de semana se celebraron competiciones de remo y vela, que reunieron a numerosos deportistas y socios en un ambiente festivo y de competición.

En la Semana Náutica de Remo participaron el sábado 250 remeros del RCRA, con pruebas en las modalidades de banco móvil y banco fijo y la competición se llevó a cabo en el Puerto de Alicante. Al coincidir con las fechas navideñas, en las pruebas se vivió un ambiente de compañerismo y diversión, en una jornada que conjuga, año tras año, el ocio con el deporte, y por eso se denomina “Trofeo del Jamón”.

Una remera del RCRA compite en Banco Móvil / INFORMACIÓN

Dos días de vela

Además, el sábado y domingo se disputó la competición de vela de monotipos J22, con la participación de cinco equipos. Hay que destacar que el clima condicionó las pruebas, de tal forma que el sábado se pudieron completar las cuatro pruebas previstas por el comité organizador, y el domingo el viento solo permitió disputar una manga.

Participantes en la competición de vela de monotipos J22 / INFORMACIÓN

Con estas pruebas, el RCRA concluyó con éxito la 59ª Edición de la Semana Náutica, con la que la institución fomenta el deporte, la diversión y el compañerismo entre sus socios y participantes.