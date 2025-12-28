FÚTBOL
Cristiano Ronaldo se marca una cifra de goles total en su carrera: "Estoy seguro de que llegaré"
Redacción
El portugués Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.
El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.
Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.
"Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones", señaló.
Cristiano ya es el máximo realizador de la historia, por delante de Leo Messi y de Pelé, con 896 y 762 goles, respectivamente. Sin embargo, algunas cuentas atribuyen al brasileño más de 1200 goles. Es una controversia eterna.
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Manuel Caballero: 'A mis 96 años sigo creyendo en la Justicia como en la injusticia