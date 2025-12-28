El HLA Alicante destroza al Cartagena en el último partido del año

El HLA Alicante ha cerrado el año de la mejor manera posible regalándole a su afición uno de los partidos más sólidos de la temporada. Los lucentinos han destrozado al Cartagena en un duelo dominado de principio a fin gracias a una soberbia actuación coral motivada por un grandísimo acierto exterior y una defensa imbatible.

Avisó Rubén Perelló que el duelo podía convertirse en un partido trampa con posibles relajaciones, pero el técnico se encargó durante los cuarenta minutos de que no fuese así y, pese a ir por delante con una renta cómoda, no dejó a sus jugadores levantar el pie del acelerador en ningún instante.

El Pedro Ferrándiz aguardaba en una jornada matinal propicia para llenar las gradas al equipo que tantas alegrías le está dando este curso. Tras dejar atrás el primer bache de la temporada con las derrotas ante Gipuzkoa y el Oviedo, el Lucentum sumaba dos triunfos consecutivos que le habían permitido seguir en la zona noble de la clasificación.

Enfrente, un rival inmerso en un mar de dudas con solo dos triunfos hasta el momento y que arrastraba más de dos meses y medio sin ganar en la categoría de plata del baloncesto español.

A las 12:30 arrancó el duelo en el Pedro Ferrándiz y desde el salto inicial, el HLA Alicante empezó a demostrar el porqué de la diferencia entre ambos conjuntos en la clasificación. Con un parcial favorable de 13-0 se presentaron los de Rubén Perelló al encuentro, sin embargo, no todo fueron alegrías y el pabellón enmudeció al completo tras marcharse Larsen al banquillo con claros gestos de dolor en el tobillo.

El resto de compañeros dieron un paso al frente y siguieron con la misma tónica dominante durante el primer cuarto. El Cartagena sufría en cada ataque, mientras que los alicantinos se gustaban. Uno de los más metidos fue Richardson, quien a base de intensidad se ha ganado un sitio de preferencia en el quinteto titular de Perelló. Al final de los primeros diez minutos el marcador era de 25-14 con una clara superioridad del conjunto local y con Larsen de vuelta en la pista.

En el segundo cuarto, el Cartagena se acercó en el marcador a base de trabajo y con una clara mejoría en lo que a intensidad se refiere. Eso obligó a Perelló a parar el partido, ya que la renta se había reducido. Le salió bien la jugada al técnico mallorquín y a la salida del tiempo muerto las tornas cambiaron y el Lucentum llegó a marcharse 17 arriba. La superioridad local en el rebote era abismal y gracias a ello, la diferencia no hacía más que crecer hasta que al descanso el marcador reflejaba un sólido 54-32 con el que el partido empezaba a estar visto para sentencia.

La segunda mitad no arrancó de la mejor forma posible, pues lo hizo con un parcial de 0-4 favorable al Cartagena. Sin embargo, no tardaría en solventar el problema el HLA gracias a Jordan Walker y a sus triples. El norteamericano entró en un estado de gracia donde se le caían los puntos del bolsillo y volvió a firmar otra gran actuación. Durante algunos tramos, el Lucentum se gustaba y prácticamente lo hacía todo bien, tanto en defensa como en ataque.

La afición se lo reconoció, pero, pese a ello, Perelló seguía pidiendo más intensidad desde la banda, consciente de que una relajación podía tirar al traste todo el trabajo realizado. Al final del tercer cuarto el resultado era de 75 a 57, por lo que el cuadro alicantino afrontaba los últimos diez minutos del partido con una renta más que interesante.

Vuelta de Mendikote

En el último cuarto el Cartagena volvió a mejorar y eso hizo que el HLA empezase a sufrir. Volvió Mendikote tras varios partidos fuera por lesión y el ritmo bajo, pues el Lucentum no tenía ningún tipo de prisa. La diferencia siempre oscilaba cerca de los 20 puntos y eso hizo que la segunda unidad disputase más minutos.

Poco a poco pasaron los minutos con Mike Torres jugando con el reloj para que no pasase nada y el conjunto local pudiese firmar su décimo triunfo en trece partidos. Así fue, Jordan Walker asestó el último golpe letal al Cartagena y el HLA Alicante se apuntaba la victoria con un marcador de 95 a 77. De esta forma, los de Perelló cierran el año de la mejor manera posible y volverán el próximo domingo cuatro de enero a las 12:30 ante el Menorca. Por el otro lado, el Cartagena seguirá hundido en la tabla otra jornada más.