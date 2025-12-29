Revive la victoria del HLA Alicante sobre Cartagena

Décima victoria, la tercera consecutiva. El HLA Alicante supera con buena nota el pequeño bache experimentado con los tropiezos ante Gipuzcoa y Oviedo en el arranque de un mes de diciembre que ha conseguido enderezar superando después a Fuenlabrada, Tizona Burgos y Cartagena.

El equipo de Rubén Perelló, gracias a esta cadena de excelentes resultados, se sitúa tercero en la clasificación, con solo dos triunfos menos que el líder, Leyma Coruña, que el domingo perdió su condición de invicto después de caer contra Obradoiro en Compostela (103-99), que ahora es segundo con una victoria más que los alicantinos.

Estadística del encuentro HLA Alicante-Cartagena disputado en el pabellón Pedro Ferrándiz. / FEB

El regreso de Mendikote tras su lesión, y las actuaciones sobresalientes en lo individual de Jordan Walker, Deng Geu y Kevin Larsen, destacaron en otra buena actuación coral del conjunto de Rubén Perelló, que se postula de forma incontestable como claro aspirante al ascenso justo un año después de haber mirado muy de cerca el descenso.

Mike Torres encara a Miguel Ayesa durante el partido jugado en Alicante entre el HLA y el Cartagena. / Héctor Fuentes

Los lucentinos, que no paran de competir en Fiestas, regresan a la competición este domingo, 4 de enero. Ese día se desplazan a Mahón para medirse con Menorca, actualmente noveno, con un balance de seis triunfos y siete derrotas. El encuentro está programado para las 12:30 horas y podrá seguirse en directo a través de la retransmisión que realiza la plataforma en streaming LaLiga+, que quien tiene los derechos de emisión de la competición, la segunda más importante del país.