Baloncesto
Revive la victoria del HLA Alicante sobre Cartagena
El décimo triunfo del Lucentum esta temporada resumido en un vídeo del partido disputado en el Pedro Ferrándiz
Décima victoria, la tercera consecutiva. El HLA Alicante supera con buena nota el pequeño bache experimentado con los tropiezos ante Gipuzcoa y Oviedo en el arranque de un mes de diciembre que ha conseguido enderezar superando después a Fuenlabrada, Tizona Burgos y Cartagena.
El equipo de Rubén Perelló, gracias a esta cadena de excelentes resultados, se sitúa tercero en la clasificación, con solo dos triunfos menos que el líder, Leyma Coruña, que el domingo perdió su condición de invicto después de caer contra Obradoiro en Compostela (103-99), que ahora es segundo con una victoria más que los alicantinos.
El regreso de Mendikote tras su lesión, y las actuaciones sobresalientes en lo individual de Jordan Walker, Deng Geu y Kevin Larsen, destacaron en otra buena actuación coral del conjunto de Rubén Perelló, que se postula de forma incontestable como claro aspirante al ascenso justo un año después de haber mirado muy de cerca el descenso.
Los lucentinos, que no paran de competir en Fiestas, regresan a la competición este domingo, 4 de enero. Ese día se desplazan a Mahón para medirse con Menorca, actualmente noveno, con un balance de seis triunfos y siete derrotas. El encuentro está programado para las 12:30 horas y podrá seguirse en directo a través de la retransmisión que realiza la plataforma en streaming LaLiga+, que quien tiene los derechos de emisión de la competición, la segunda más importante del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante