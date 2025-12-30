Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doble movimiento en el HLA Alicante: llega Polanco y se va Walker

Polanco, nuevo jugador del HLA Alicante

Kike Calabuig

El HLA Alicante cierra el año 2025 con movimiento en su plantilla, tanto de entrada como de salida. La entidad lucentina ha anunciado este martes un fichaje, el del escolta dominicano Eddy Polanco, que viene a cubrir una baja, la del estadounidense Jordan Walker,

Polanco cuenta con un recorrido destacado en Primera FEB, donde ha competido con equipos como Lleida, Real Betis y Almansa, club en el que estuvo a las órdenes de Rubén Perelló en su mejor temporada en España. En Primera FEB ha promediado más de 14 puntos por partido, con porcentajes de tiro superiores al 47%  y una aportación de más de tres rebotes por partido, demostrando consistencia y eficacia en ambas partes de la cancha.

"Su experiencia internacional y su capacidad de generar juego y anotar lo convierten en un refuerzo de garantías para HLA Alicante. Estamos seguros de que su profesionalidad y carácter competitivo serán un gran valor para el equipo y nuestra afición", asegura el club alicantino en la nota de presentación de Polanco.

Walker, baja

El fichaje de Polanco responde a la salida de Jordan Walker, que ha decidido poner fin a su etapa en Alicante tras abonar su nuevo club la cláusula de salida.

Jordan Walker entra a canasta.

"Durante su tiempo con nosotros, Jordan ha demostrado un gran compromiso, profesionalismo y un talento excepcional en la cancha, dejando una huella imborrable en el equipo y en nuestra afición", se despide el HLA de su destacado anotador.

