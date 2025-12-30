El Servigroup Benidorm confía en Guidolin

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con el técnico argentino Matías Guidolin para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo masculino del Servigroup Benidorm, para lo que resta de temporada en la Superliga Masculina.

Nacido el 16 de junio de 1982, Guidolin llega a Benidorm con una amplia trayectoria en el voleibol nacional, consolidándose en los últimos años como uno de los entrenadores más valorados del panorama español por su capacidad para desarrollar proyectos competitivos, construir equipos sólidos y potenciar el crecimiento de los jugadores.

El técnico argentino fue una de las piezas clave del crecimiento deportivo del CV Cisneros Alter, club al que llegó en el verano de 2021. En su primera temporada se quedó a las puertas del ascenso a la máxima categoría, objetivo que lograría un año más tarde. Ya en Superliga Masculina, el conjunto tinerfeño firmó una destacada campaña, alcanzando las semifinales de la Copa del Rey y los playoffs por el título, consolidándose entre los equipos más competitivos del campeonato.

En la pasada temporada, el Cisneros Alter finalizó en la octava posición de la liga regular y compitió con solvencia en los cuartos de final ante el CV Guaguas, además de participar en competición europea, confirmando la progresión de un proyecto que tuvo en Guidolin a uno de sus grandes artífices.

En la presente campaña, Matías Guidolin ejercía como primer entrenador del Indescar Zaragoza, equipo de la Superliga 2 Masculina, al que deja situado en la cuarta posición de la clasificación tras el cierre de la primera vuelta y el inicio de la segunda, peleando en la zona alta de la tabla y mostrando una clara identidad competitiva.

En sus primeras declaraciones como entrenador del Servigroup Benidorm, Guidolin ha señalado que «estoy muy contento de unirme al proyecto del Club Voleibol Playas de Benidorm y de sumarme al grupo de trabajo. Afrontamos una segunda vuelta muy intensa y exigente, pero con el objetivo claro de lograr la permanencia en la Superliga Masculina. Quiero agradecer la confianza del presidente, Mario Rodríguez, por brindarme esta oportunidad, y confío en que, junto a todo el cuerpo técnico y la plantilla, podamos alcanzar ese objetivo. También quiero agradecer a Diego Carreras (Indescar Zaragoza) por darme una oportunidad de trabajo en un momento difícil para mí».