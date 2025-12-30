El vilero Felipe Orts consigue dos «top 10» en Bélgica

Felipe Orts cierra el año 2025 yendo a más en la temporada internacional de ciclocrós, en la que un tuvo un inicio bastante discreto que ha conseguido enderezar en dos de las últimas pruebas de diciembre, ambas disputadas en Bélgica, en las que obtuvo dos posiciones de «top 10» que el deportista vilero espera que sean el punto de inflexión de cara a futuras citas.

Tras varios resultados destacados en pruebas menores a lo largo del mes de octubre, incluida una victoria en Países Bajos en la Kiremko Nacht Van Woerden, de categoría C2, Orts no consiguió dar un paso adelante en noviembre, debutando con un 15º puesto en la primera prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, en la República Checa, lejos de los mejores.

En el recuerdo quedaba su gran temporada 2024-2025, en la que se asentó entre los mejores del ciclocrós, logrando dos podios en la máxima categoría. Fue segundo en Hulst y tercero en Dublín. Sin embargo, en la 2025-2026, hasta el momento, debe conformarse con el mencionado triunfo en territorio tulipán y con otras dos victorias menores, ambas en citas de la Copa de España, país en el que Orts es el dominador absoluto de este deporte durante los últimos años.

Esos triunfos en Xàtiva y Cocentaina le daban alas de cara a la continuación de la Copa del Mundo. Pero Orts no terminaba de arrancar. En las tres primeras pruebas belgas (Namur, Amberes y Koksijde) acabó 15º, 12º y 21º, respectivamente, viendo desde muy lejos a los Mathieu van der Poel, Thibau Nys y compañía. En la última de ellas, de hecho, acabó a casi cinco minutos del ganador.

Buenos días en Bélgica

En la previa de Nochebuena, Orts reencontró su golpe de pedal. El día 23 acabó sexto en Heusden-Zolder, a 17 segundos del vencedor de la carrera, el neerlandés Tibor del Grosso, que se impuso al esprint a Wout van Aert; y a tan solo cinco del hombre que completó el podio, Michael Vanthourenhout. El vilero formó parte de un cuarteto que se jugó ese tercer peldaño.

Tras otro pinchazo en Gavere (29º) el día siguiente a Navidad, Orts se volvió a reivindicar en Dendermonde, el día 28: octavo y otra vez viendo desde bastante cerca a los mejores. Nys se impuso ganándole el mano a mano a Del Grosso. El alicantino terminó a únicamente 15 segundos, sumando una segunda plaza de «top 10» en fechas navideñas.

Ahora, Orts tiene por delante los dos últimos meses de competición de la temporada de ciclocrós para dar continuidad a la aparente mejora que viene mostrando en los últimos días de 2025, con la intención de volver a hacer historia con algún nuevo podio.