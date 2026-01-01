Ciclismo
Juan Ayuso ya luce los colores del Lidl-Trek
El alicantino ha compartido este 1 de enero la indumentaria que lucirá en 2026
Hace meses que se sabe que Juan Ayuso competirá en 2026 con el equipo Lidl-Trek, tras su traumática salida del todopoderoso UAE Emirates. Incluso hace semanas que está concentrado en la pretemporada con su nuevo equipo. Sin embargo, hasta este 1 de enero, no se le ha podido ver con sus nuevos colores.
Ha sido el propio ciclista alicantino, a través de sus redes sociales personales, el que ha compartido dos fotografías con su nueva equipación, la de un Lidl-Trek al que llega con galones de jefe de equipo. El motivo es sencillo, los contratos ciclistas expiran a fecha 31 de diciembre y rara es la vez que antes del nuevo año natural se suele ver a los deportistas con la indumentaria de sus nuevas escuadras.
Nueva etapa en 2026
Ayuso, que llevaba meses sin hacer acto de presencia por sus redes, desde la disputa del Campeonato de Europa con la selección española, lanza así un nuevo guiño a lo que espera que sea 2026, dejando atrás el sabor agridulce de su etapa en el Emirates, donde ha pasado los dos últimos años con luces y sombras.
El gran objetivo del ciclista de Xábia para este año que acaba de comenzar será el Tour de Francia, sin cerrar la posibilidad de disputar la Vuelta a España, que tendrá una etapa alicantina, aunque su participación en esta prueba quedará supeditada a su papel en las carreteras galas durante el mes de julio.
Una vez visto a Ayuso con su nuevo maillot, ahora toca esperar hasta su debut oficial en una carrera ciclista, que está previsto que sea el 18 de febrero en la Vuelta al Algarve, en Portugal. Luego tiene planificado el siguiente calendario: París-Niza, Vuelta al País Vasco, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja como pruebas principales antes de que llegue el verano y el Tour.
