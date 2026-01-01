Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Baidal y Lily Partridge se coronan en la San Silvestre de Crevillent

La prueba reunió a casi 2.000 participantes, de los que más de 700 fueron locales

San Silvestre de Crevillent 2025

San Silvestre de Crevillent 2025 / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La XXXIX San Silvestre Internacional Crevillentina Enercoop se celebró este 31 de diciembre de 2025 tras poner el cartel de completo con casi 1.800 inscritos. Miguel Baidal, con un tiempo de 30:34 h y la británica Lily Partridge con 35:44 h, fueron los ganadores de la prueba.

Este año el encargado de dar el pistoletazo de salida fue Guillermo Belso Candela, presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís de Crevillent (Grupo Enercoop) con motivo del centenario de esta entidad. Durante la carrera se realizo el sorteo a la participación Moblibérica que otorgó 600€ a un participante de la carrera de entre los más de 1500 corredores llegados a meta.

En esta edición han participado más de 700 corredores locales y también destaca el incremento de la participación femenina con 576 mujeres inscritas en la prueba. También hay que comentar la participación internacional con corredores de Finlandia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, países Bajos y Noruega, entre otros.

