Alcoyano, Intercity, Orihuela e Ilicitano vuelven a la liga

Alcoyano, Intercity, Orihuela y Elche Ilicitano vuelven este fin de semana a la liga en Segunda Federación, al igual que ocurre con categorías superiores del fútbol español, tras el parón navideño. Los cuatro representantes de la provincia regresan a la competición con objetivos muy distintos: unos piensan en el salto de categoría y otros en mantener su plaza en la cuarta división nacional.

El Alcoyano, encuadrado en el Grupo 3, se marchó a las vacaciones navideñas en cuarta posición, con 27 puntos, a solo dos del líder Poblense y en una dinámica muy positiva, tras haber sumado tres triunfos en sus últimos compromisos de 2025 contra Girona B (2-0), Espanyol B (1-2) y Barcelona B (3-2).

El conjunto dirigido por Fran Alcoy visita este sábado (17 horas) al Torrent en su primer compromiso del año. Los valencianos son colistas del grupo y necesitan reaccionar cuanto antes, ya que actualmente están a siete puntos de la salvación.

Ya en el grupo 5, donde participan los otros tres representantes alicantinos, el mejor ubicado antes del cambio de calendario es el Intercity, en zona de «play-off», cuarto con 25 puntos, aunque con el ascenso directo muy lejos, a nueve de diferencia de un Rayo Majadahonda que parece lanzado hacia Primera RFEF.

El buen final de 2025 de los de Javi Moreno les ha colocado en buena posición. Además, el técnico ya tiene a su primer refuerzo invernal, ya que ayer el Intercity anunció el regreso del centrocampista Josiel Núñez. Esta jornada, los «hombres de negro» visitan precisamente al líder, este sábado por la noche (21 horas).

Los jugadores del Intercity celebran el tanto que les otorgó la victoria. / CFI

También juega el sábado el filial del Elche, que a las órdenes de Carlos Cuéllar no termina de pillarle el punto a la temporada y sigue en zona de descenso a Tercera RFEF, antepenúltimo con 14 puntos, a cinco del «play-out» que al menos evitaría la caída directa de categoría. Su próximo rival es el Conquense (16 horas).

Por último, el Orihuela suma los mismos puntos que el Intercity (25), pero es sexto en la tabla debido al golaveraje general. Los escorpiones regresan el domingo a la competición recibiendo en Los Arcos al Colonia Moscardó, con la intención de prorrogar su buena racha actual, ya que acumulan dos triunfos seguidos, ante Getafe B (2-3) y Las Palmas B (3-2).