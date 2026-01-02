Bea Escribano sustituye a José Ignacio Prades en el banquillo del Elda Prestigio

Cambio de rumbo inesperado e importante en el banquillo del Elda Prestigio. José Ignacio Prades no continuará siendo el entrenador del equipo eldense tras diez meses en el cargo. El petrerí se marcha con el conjunto 10º clasificado en la Liga Guerreras Iberdrola debido a "motivos personales y de común acuerdo", según la nota de prensa emitida por el Elda Prestigio a primera hora de la tarde de este viernes.

Prades dirige un entrenamiento con el Elda Prestigio. / EP

"Agradecemos a José su implicación, trabajo y profesionalidad estos meses en los que lo ha dado todo por nuestro club. No es un adiós, es un hasta luego. Esta siempre será su casa", añade el conjunto del Medio Vinalopó en su comunicado oficial. Prades seguirá siendo el entrenador de la selección femenina de Serbia, cargo que compaginaba desde hace unos meses con el entrenar al Elda Prestigio.

Nuevo cuerpo técnico

Con el adiós de José Ignacio, el equipo de Elda ha anunciado que el banquillo será ocupado por la exjugadora y hasta ahora segunda entrenadora de Prades, Beatriz Escribano. Será la encargada de dirigir la plantilla el próximo sábado 10 de enero (19:30 horas) frente al Club Balonmano Morvedre, en el pabellón René Marigil (Sagunto).

Fernando Latorre, nuevo segundo entrenador del Elda Prestigio, durante su etapa en el Eón. / Ismael Corbí

De la mano de Escribano también llega al Elda Prestigio Fernando Latorre, que ejercerá como segundo técnico del equipo. El exentrenador del Servigroup Benidorm y del Horneo Eón Alicante, con quien logró el ascenso a la Asobal el pasado mes de mayo, formará parte del cuerpo técnico eldense.

"Les deseamos lo mejor a los dos, estamos seguros que harán un buen tándem", finaliza su comunicado oficial el Elda Prestigio.