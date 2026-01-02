Felipe Orts regresa a un podio internacional en Mol

El vilero Felipe Orts, dominador del ciclocrós en España, venía demostrando en las últimas semanas su mejora, con tres posiciones de «top 10» en pruebas del calendario belga, típicas de estas fechas navideñas, una de ellas de la Copa del Mundo (octavo en Dendermonde).

Sin embargo, necesitaba un pasito más para confirmar esa evolución. Volver a verse entre los mejores, en un cajón del podio, aunque tuviera que ser en alguna cita de categoría más baja, aunque dureza alta. Este viernes le tocaba competir en la localidad de Mol, en la Zilvermeercross, prueba evaluada como C2, el tercer escalón competitivo. Partía en torno al sexto puesto en la lista de favoritos, pero supo escalar posiciones para salir en la foto final entre los tres mejores.

Orts concluyó la Zilvermeercross en tercera posición, en una jornada en la que el gran (y único) candidato a la victoria no falló. El neerlandés Mathieu van der Poel estuvo intratable, alejando a cada pedalada a cualquier oponente que quisiera hacerle sombra.

Tercer puesto final

A la línea de meta llegó en solitario, con más de un minuto (1:23) de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el belga Toon Aerts, que aseguró la segunda posición, el mejor entre los mortales de Mol. Por detrás, solo quedaba una plaza para el podio.

Y a ella opositó el vilero Orts, firme con el paso de los esfuerzos y asegurando su segundo podio internacional de la temporada (ganó otra prueba C2 en Países Bajos en octubre, aunque aquella sin la presencia de los principales nombres del ciclocrós mundial). Este tercero quizás tenga más mérito.

Orts entró a 1 minuto y 41 segundos del vencedor, con el suficiente margen como para disfrutar de lo conseguido, ya que al cuarto (Joran Wyseure) le acabó metiendo casi un minuto. «Foto de postal para desearos un feliz 2026. Al fin llega el buen clima ciclocrosista», tuiteó el deportista alicantino.

Las siguientes citas de Orts en el calendario mundial del ciclocrós serán este mismo fin de semana, con doble cita hoy en la Superprestige Gullegem y mañana en la prueba de la Copa del Mundo de Zonhoven. El día 11 tendrá el Campeonato de España.