Atletismo popular
La San Silvestre llena de deporte y diversión las calles de Elche
Más de 2.000 participantes se dieron cita en una prueba que llegó cargada de novedades
La San Silvestre 2025 BYD Marcos Automoción de Elche llenó de ambiente festivo y deportivo las calles ilicitanas el pasado 31 de diciembre. Más de 2.000 personas participaron en una carrera que puso el punto y final al año deportivo entre disfraces, buen ambiente, diversión, pero también esfuerzo y competición en una prueba que ya es una tradición más.
En categoría masculina el vencedor fue Pau Expresati con un tiempo de 15:02, mientras que segundo fue Alejandro Andújar que paró el crono en 15:23 y completó el podio masculino Joao Rebelo, con un tiempo de 15:33. En categoría femenina el triunfo fue para Lola Ramón que hizo 17:35, mientras que Lucía Gonzálvez consiguió el segundo puesto con 18:20 y tercera fue Ana Ruiz que fijó 18:48.
Los ganadores de ambas categorías, además del trofeo acreditativo, fueron premiados con un cheque de regalo de El Corte Inglés, además de un lote de productos Red Bull y otros de productos cárnicos gentileza de Cárnicas Ortolá.
También hubo premios para los mejores disfraces. Los primeros clasificados fueron ‘Los Churreros’, segundos fueron ‘El torero y la vaca’, mientras que en el tercer puesto quedaron los ‘Power Rangers’.
Sarabia y Nino, participantes
Esta edición contó con la participación del entrenador del Elche, Eder Sarabia, y la leyenda franjiverde y embajador del deporte ilicitano, Juan Francisco Martínez ‘Nino’, que no pararon de realizarse fotos con participantes y público.
La carrera fue todo un éxito. Además de los regalos entregados en la bolsa del corredor (mochila, camiseta, pulsera y puff), fue una edición llena de novedades y premios gentileza de los patrocinadores de la prueba. En las próximas fechas se hará entrega de los cheques solidarios a las distintas organizaciones benéficas que han colaborado en la prueba como son Objetivo Diagnóstico, Intégra-t y Toubabs Team.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Banco de Alimentos de Alicante se queda con la mitad de aportaciones tras la introducción de las tarjetas monedero
- Catorce detenidos por cerca de mil estafas con SMS fraudulentos enviados desde Torrevieja a todo el país
- En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias
- Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
- El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras
- Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional
- ¿Hacia un mundo sin chocolate? La algarroba se erige en la alternativa al cacao
- La pausa de Verifactu deja al descubierto otras preocupaciones de los negocios