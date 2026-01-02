La San Silvestre llena de deporte y diversión las calles de Elche

La San Silvestre 2025 BYD Marcos Automoción de Elche llenó de ambiente festivo y deportivo las calles ilicitanas el pasado 31 de diciembre. Más de 2.000 personas participaron en una carrera que puso el punto y final al año deportivo entre disfraces, buen ambiente, diversión, pero también esfuerzo y competición en una prueba que ya es una tradición más.

En categoría masculina el vencedor fue Pau Expresati con un tiempo de 15:02, mientras que segundo fue Alejandro Andújar que paró el crono en 15:23 y completó el podio masculino Joao Rebelo, con un tiempo de 15:33. En categoría femenina el triunfo fue para Lola Ramón que hizo 17:35, mientras que Lucía Gonzálvez consiguió el segundo puesto con 18:20 y tercera fue Ana Ruiz que fijó 18:48.

Los ganadores de ambas categorías, además del trofeo acreditativo, fueron premiados con un cheque de regalo de El Corte Inglés, además de un lote de productos Red Bull y otros de productos cárnicos gentileza de Cárnicas Ortolá.

También hubo premios para los mejores disfraces. Los primeros clasificados fueron ‘Los Churreros’, segundos fueron ‘El torero y la vaca’, mientras que en el tercer puesto quedaron los ‘Power Rangers’.

Sarabia y Nino, participantes

Esta edición contó con la participación del entrenador del Elche, Eder Sarabia, y la leyenda franjiverde y embajador del deporte ilicitano, Juan Francisco Martínez ‘Nino’, que no pararon de realizarse fotos con participantes y público.

La carrera fue todo un éxito. Además de los regalos entregados en la bolsa del corredor (mochila, camiseta, pulsera y puff), fue una edición llena de novedades y premios gentileza de los patrocinadores de la prueba. En las próximas fechas se hará entrega de los cheques solidarios a las distintas organizaciones benéficas que han colaborado en la prueba como son Objetivo Diagnóstico, Intégra-t y Toubabs Team.