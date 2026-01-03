El Menorca mide el buen momento del HLA Alicante

Arranca el 2026 y con ello, el primer duelo del año para un HLA Alicante que está situado tercero en la clasificación. El conjunto dirigido por Rubén Perelló afrontará este domingo 4 de enero a las 12:30 horas un exigente compromiso a domicilio ante el Hestia Menorca, en un encuentro correspondiente a la 15ª jornada de la Primera FEB. La visita al Pavelló Menorca Mahón, pese a la diferencia en la clasificación, siempre se ha caracterizado por ser una salida complicada.

Con un balance de 10-3 en la Primera FEB y tres victorias consecutivas, ante Flexicar Fuenlabrada, Tizona Burgos a domicilio y Cartagena, el conjunto dirigido por Rubén Perelló es tercero en la clasificación. El buen momento ha reforzado la confianza del equipo, no obstante, Rubén Perelló ha recordado durante toda la semana la necesidad de mantener la concentración y el rigor defensivo para no caer en excesos de confianza.

El HLA Alicante está cimentando su gran temporada en la solidez colectiva, el control del ritmo de partido y un ritmo ofensivo que le permite competir tanto en casa como lejos de Alicante. En Mahón, sin embargo, deberá ofrecer su mejor versión durante los cuarenta minutos para frenar a un rival que se crece ante su afición.

Racha irregular

El Hestia Menorca, dirigido por Javier Zamora, ocupa la 9ª posición con un balance de 6-7 y llega al encuentro con una racha irregular, aunque peligrosa. En sus últimos cinco partidos ha logrado tres victorias ante Fuenlabrada, Melilla y Zamora, y ha caído frente a Movistar Estudiantes y Cantabria, demostrando su capacidad para competir ante rivales de entidad.

En el plano individual, los menorquines cuentan con varios focos de peligro bien definidos. Littleson es su principal referencia ofensiva, con 16 puntos por partido, 2,7 asistencias y un notable 39% de acierto en el triple, mientras que Adams Sola aporta equilibrio y trabajo interior, firmando 5’6 puntos, 6,5 rebotes y 13,4 de valoración media, la más alta del equipo. En el perímetro, Edgar Vicedo añade amenaza exterior y versatilidad, con 10,1 puntos, 41% en T3, 5,2 rebotes y 11,4 de valoración.

El choque exigirá al HLA Alicante un alto nivel de intensidad, especialmente en el rebote y el control del ritmo, para evitar que Menorca imponga su juego y se sienta cómodo ante su público. La clave pasará por mantener la identidad defensiva y la circulación de balón para minimizar el impacto de los referentes locales.

Las palabras de Perelló

En la previa del encuentro, Rubén Perelló ha comparecido ante los medios y ha destacado la dureza de la semana, junto a la salida de Jordan Walker. "Quizás hemos pagado un precio demasiado alto por la victoria ante el Cartagena con las lesiones de Mendikote, Larsen y la marcha de Jordan Walker, pero esto es la competición y son las circunstancias en las que nos encontramos".

"Será un partido difícil ante uno de los equipos más en forma de la competición, Menorca tiene un entrenador con mucha experiencia y mucho potencial ofensivo. Estamos preparados para lo que nos podamos encontrar", avisaba el técnico mallorquín.

"El rival está en un gran estado de forma" Rubén Perelló — Entrenador del HLA Alicante

El Lucentum cerró el 2025 con la salida de Jordan Walker y la llegada de Eddy Polanco. Sobre esto, Rubén Perelló ha añadido lo siguiente. "Jordan era un peso importante dentro del vestuario, es la segunda vez que nos pasa esta temporada, primero con Brad Davison y ahora con él. Nos hemos movido rápido con Eddy Planco, quizás viene algo fuera de forma, pero ya está aquí con nosotros y ha podido entrenar. Es un jugador que puede ayudar al equipo y sumar".

"Hacemos un viaje exprés y no será nada sencillo, el rival está en un gran estado de forma. Tiene un roster que nada tiene que envidiar a los de arriba, están haciendo un gran baloncesto y tendremos que estar muy metidos durante todo el partido. Con lo que tengamos y los que estemos, intentaremos hacerlo lo mejor posible", declaraba Perelló.

"Estamos a la espera de las pruebas de Unai Mendikote, ya que, después de estar fuera un mes, se volvió a lesionar el otro día. Kevin no ha podido entrenar en toda la semana y estamos también a la espera. Vamos a viajar seguramente diez jugadores más Kevin, es fundamental que, cuando dos de tus principales referentes no están, el resto del equipo dé un paso hacia delante", sentenciaba.