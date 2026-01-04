El HLA Alicante estrena el año con derrota en Menorca

Arrancó el año para el HLA Alicante de la peor manera posible, cayendo en Menorca y abusando tanto las bajas como el mal momento físico del equipo (81-68). La marcha de Jordan Walker se notó, al igual que la ausencia de Mendikote y las molestias de Larsen. No obstante, los de Perelló demostraron casta y coraje durante los 40 minutos y vendieron cara su piel pese a un pésimo porcentaje en los tiros de tres.

El Menorca fue mejor de principio a fin y tras dominar todo el partido, sumó su séptimo triunfo en catorce encuentros. La única nota positiva del encuentro para los intereses alicantinos fue el debut de Polanco, quien dejó una línea estadística de trece puntos y dos rebotes con buenos porcentajes.

Álex Jordà tira en la cara de Arteaga. / Hestia Menorca

Arrancó la jornada matinal en Menorca con el conjunto local dando el primer golpe gracias a un triple de Zurbriggen. Tras ello, Richardson no tardó en responder y el partido cogió un ritmo loco en sus primeros minutos. Los alicantinos, precipitados en ataque, empezaron a perder balones y el Menorca se aprovechó de ello cogiendo la primera renta de siete puntos en el marcador.

Las estrellas del HLA fallaban tiros que no acostumbran a fallar y desde el primer cuarto se dejó en evidencia los problemas físicos del conjunto visitante. Solo se salvaba el rebote ofensivo, pero no era suficiente, ya que los triples no entraban y la intensidad era inferior. Con todo ello, el marcador reflejó un 17-10 a la finalización de los primeros diez minutos.

La carta de presentación del Lucentum estaba siendo mala y con esta tónica transcurrió también el segundo cuarto. Hasta el minuto doce de partido no pudo sumar Larsen, mermado por las molestias que le habían apartado toda la semana de los entrenamientos. La diferencia de nivel de ambos equipos era abismal y con un Littleson en estado de gracia, el Menorca se empezó a marchar en el marcador poco a poco.

Sergio Llorente defiende a McFadden bajo la mirada de Larsen. / Hestia Menorca

Mike Torres asumió muchas responsabilidades con el objetivo de evitar un marcador sonrojante, pero el conjunto local estaba sobrado de confianza y no bajó el pie del acelerador en ningún instante, marchándose al descanso 14 puntos arriba (42-28).

Tras el paso por vestuarios, Perelló quiso probar cosas nuevas con una defensa zonal, pero más allá del primer ataque menorquín, la propuesta no surtió efecto. Pese a estar tocado, Larsen creció en el tercer cuarto y mantuvo a los suyos en el partido demostrando profesionalidad y una calidad tremenda.

También apareció un gran Mwema, pero la defensa lucentina seguía haciendo aguas y Perelló empezaba a perder la paciencia en el banquillo. Al final del tercer acto, el HLA Alicante mejoró ligeramente sus prestaciones y aumentó la intensidad para maquillar ligeramente el resultado y marcharse a los últimos diez minutos con desventaja de catorce (61-47).

Debut esperanzador

Debutó Polanco con el HLA Alicante y dejó destellos del gran jugador que es, pero lejos aún de su mejor forma física, ya que el dominicano sumaba más de mes y medio de inactividad. Pese a ello, cuando el partido empezaba a estar abocado a una derrota clara, asumió galones y se convirtió en uno de los líderes del Lucentum junto a Larsen y Mike Torres.

En los últimos minutos, los porcentajes desde la línea de tres continuaban siendo horribles y, aun así, los alicantinos seguían sin tirar la toalla. Gracias a una mejora en la defensa, se acercó el HLA ligeramente en el marcador, pero el Hestia Menorca, consciente del nivel de su rival, no bajó sus prestaciones en ningún momento. De esta forma, el HLA Alicante vuelve a caer en liga tras tres triunfos consecutivos y estrena el 2026 con derrota.