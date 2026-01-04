El Intercity destituye a Javi Moreno

No arrancó el año de la mejor manera para el Intercity, pues estrenó el 2026 cayendo con estrépito ante el Majadahonda por cuatro goles a uno. Fue una derrota dura en el Cerro del Espino y tras este traspié, la dirección deportiva de la entidad decidió tomar una decisión sorprendente, prescindir de los servicios de Javi Moreno como entrenador del primer equipo.

Javi Moreno fue destituido tras caer en casa del líder, que tras este triunfo distancia al Intercity en 12 puntos. El entrenador valenciano recaló en el conjunto alicantino el pasado verano tras el fatídico descenso a Segunda Federación con el objetivo de devolver al equipo a la categoría de bronce del fútbol español. Hasta el momento, Javi Moreno había dirigido 17 partidos con un balance de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

El Intercity despide a Javi Moreno. / Intercity

Antes de la visita al Rayo Majadahonda, el Intercity sumaba cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, por lo que la decisión no deja de ser sorprendente pese a que el objetivo del club es el de ser campeón de grupo. Desde el club han querido agradecer a Javi Moreno "su trabajo e implicación desde que se hizo cargo del equipo el pasado verano, al tiempo que le desea la mayor de las suertes en sus futuros proyectos deportivos".

La labor de entrenador recaerá en Quique Hernández, director deportivo de la entidad, quien se hará cargo de manera interina de la primera plantilla. José Vicente Lledó, secretario técnico y exentrenador del club, será el ayudante de Quique Hernández hasta la posible contratación de un nuevo técnico. Ambos dirigirán este lunes el entrenamiento en las instalaciones de Bonalba y el Intercity iniciará la segunda vuelta el próximo domingo, 11 de enero, con un derbi ante el Orihuela en el estadio Antonio Solana de Alicante.