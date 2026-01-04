Jornada con luces y sombras para los equipos alicantinos

Jornada de extremos para los equipos alicantinos en Segunda Federación. Por un lado, el Ilicitano firmó el mejor partido de la temporada y goleó al Conquense, mientras que, por el otro, el Intercity sucumbió en la casa del líder, derrota que propició el cese de Javi Moreno como entrenador de los hombres de negro. El Alcoyano firmó la igualada en casa del Torrent, mientras que el Orihuela hizo lo propio en Los Arcos ante el Colonia Moscardó.

Goleada franjiverde

El Ilicitano arrancó el año concediéndose un festín de goles ante un Conquense que no perdía desde septiembre. Los visitantes dieron pronto y tras ello, tres goles en menos de diez minutos de los locales dinamitaron el encuentro. Dos zarpazos de Ali y otro de Nico Salvador dejaban al descanso una cómoda ventaja local. Los visitantes dominaron en la reanudación y acortaron tras otro gol de Quique que por momentos les dio esperanza hasta que Ceri apuntilló.

Punto para el Alcoyano

Punto a domicilio del Alcoyano en su visita a Torrent, en un encuentro sin goles. Los locales avisaron en un par de saques de esquina, mientras que Tiko Iniesta replicó para los de Alcoy. La ocasión más clara la envió Hugo Esteban al poste. En la segunda mitad la igualdad y el miedo a no sumar concedió el empate, con pocas oportunidades, dejando el choque huérfano de goles.

Actas de los cuatro encuentros. / INFORMACIÓN

Cese de Javi Moreno

Abultada derrota del Intercity en el Cerro del Espino donde el Rayo Majadahonda solventó el triunfo ante los alicantinos en la primera mitad. En la reanudación, de penalti Cristian Herrera recortó diferencias, pero resultó un espejismo por los goles de Ilies y Durán. Tras la derrota, el Intercity ha prescindido de los servicios de Javi Moreno como entrenador del primer equipo.

Tablas en Los Arcos

El primer tiempo estuvo transitando entre posesiones y orden con dos goles anulados al Moscardó. De una acción en banda, Solsona rescató un golpeo cruzado abajo para deshacer el empate inicial. En la segunda mitad, el Colonia Moscardó metió en su campo a un Orihuela que vería como de penalti anotaba Dani Segovia para firmar el reparto de puntos.